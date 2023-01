nt_logo

Problem ze zużytymi komórkami i laptopami? Elektrośmieci: Czym są i gdzie je wyrzucać?

E

Problem ze zużytymi komórkami i laptopami? Elektrośmieci: Czym są i gdzie je wyrzucać?

Wioleta Wasylów

Elektrośmieci, jak sama nazwa wskazuje, to stary sprzęt elektryczny i elektroniczny. Każdemu z nas zdarzyło się mieć zepsutą komórkę czy laptopa. Jeśli nie da się ich naprawić, powstaje pytanie, co z nimi zrobić? Wyrzucić do któregoś kosza? Jeśli tak, to do którego? Oto, gdzie należy wyrzucać elektrośmieci.

Gdzie wyrzucać sprzęt RTV i AGD? Fot. Wojtek Łaski / East News Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Czym są elektrośmieci? W dobie bardzo intensywnego rozwoju technologii liczba elektrośmieci, czyli zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), rośnie w zastraszającym tempie. Ludzie coraz częściej zmieniają swoje urządzenia. Przybywa laptopów, komórek, słuchawek, różnych gadżetów, sprzętu RTV i AGD w postaci lodówek, pralek czy mikserów, których już nie używamy albo nie możemy, bo się popsuły. Co jednak z segregacją takich odpadów?

Gdzie wyrzucać elektrośmieci? Pierwszą kwestią, o której musimy pamiętać, jest fakt, że elektrośmieci, ze względu na swój skład (który dodatkowo jest bardzo złożony), są traktowane jako odpady niebezpieczne dla środowiska. Zawierają w swoich komponentach toksyczne substancje. Dlatego trzeba bardzo uważać przy ich segregacji. Odpowiednie podejście do tematu pozwoli jednak na recykling i odzyskanie ok. 80 proc. surowców. Warto też pamiętać, że wyrzucanie elektrośmieci na dzikie wysypiska i do innych miejsc do tego nieprzeznaczonych może oznaczać grzywnę nawet do 5 tys. zł. Elektrośmieci nie można wyrzucać do pojemnika żółtego na metale i tworzywa sztuczne ani do żadnego innego komunalnego kosza. Co więc z nimi robić? Pierwszą opcją jest sprawdzenie na stronie gminy lub miasta, gdzie znajdują się najbliższe punkty odbioru takich odpadów. Wśród nich są m.in. PSZOK-i i Gminne Punkty Zbierania Odpadów (GPZO). Na terenie wielu miejscowości stoją dodatkowo specjalne kontenery na mniejsze elektrośmieci. Znajdują się na nich numery telefonu, pod które można zadzwonić, by firma wywiozła większe sprzęty AGD z naszej posesji. Sprzęt elektroniczny można oddać także przy okazji wywozu odpadów wielkogabarytowych (harmonogramy znajdują się na stronach regionalnych władz). Dodatkowo zużyte urządzenie możemy oddać w sklepie elektronicznym, jeśli kupujemy sprzęt (w takiej samej liczbie) tego samego rodzaju. Inną opcją jest sprzedanie niepotrzebnej elektroniki do wybranych skupów złomu.

lektrośmieci, jak sama nazwa wskazuje, to stary sprzęt elektryczny i elektroniczny. Każdemu z nas zdarzyło się mieć zepsutą komórkę czy laptopa. Jeśli nie da się ich naprawić, powstaje pytanie, co z nimi zrobić? Wyrzucić do któregoś kosza? Jeśli tak, to do którego? Oto, gdzie należy wyrzucać elektrośmieci.