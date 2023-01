W

W sieci nieustannie wylewa się fala spekulacji wokół zmian w telewizji Polsat. Niedawno ogłoszono, że Michał Wiśniewski i Katarzyna Skrzynecka, żegnają się z programem "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Pomimo że 18. edycja formatu została już ogłoszona, nadal nie podano, kogo zobaczymy tym razem w roli uczestników, jak i jurorów. Wiśniewski już ma faworyta na swoje miejsce, jednak to niejedyna kandydatura.

Kto zastąpi Michała Wiśniewskiego w "TTBZ" Polsatu? Ruszyła giełda nazwisk Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Katarzyna Skrzynecka i Michał Wiśniewski pożegnali się z programem "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Mimo że 18. edycja została już ogłoszona, produkcja nie podała nazwisk, które będziemy mogli podziwiać na szklanym ekranie

Wiśniewski przyznał, że ma faworyta na swoje miejsce i jest nim jego imiennik

Echa po zwolnieniu Katarzyny Skrzyneckiej i Michała Wiśniewskiego z programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" nadal nie cichną. Aktorka była związana z programem od samego początku. Z kolei wokalista "Ich Troje" na planie programu spędził ostatnie 3 edycje. O swoim zwolnieniu poinformował na łamach "Faktu" już na początku grudnia.

W rozmowie z tabloidem zdradził, że ma pomysł, jakie znane nazwisko mogłoby go zastąpić na jurorskim fotelu. Chodziło o jego imiennika, Michała Szpaka. Artysta wskazał go bez zastanowienia ze względu na jego dorobek artystyczny oraz doświadczenie trenerskie w programie "The Voice of Poland". Jednak chodzi o coś jeszcze.

"Michał Szpak to 'dziecko' Edwarda Miszczaka, więc by mnie to nie zdziwiło. Czy by się sprawdził? To zawsze czas pokazuje, ja Michała znam i mam z nim dobre relacje. Życzę mu na pewno wszystkiego co najlepsze. Zresztą on już się sprawdził jako juror w innym show, więc wie, na czym to polega. Jeśli dostał propozycję i ją przyjmie, będę trzymać kciuki. Nie mnie go oceniać, to zrobi publiczność" – podsumował.

Michał Szpak ma zawalczyć o posadę z członkiem rodziny? Ruszyła giełda nazwisk

W mediach pojawia się coraz więcej spekulacji o tym, że to Ralph Kaminski może otrzymać posadę w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" na antenie Polsatu. Na łamach "Faktu" czytamy o tym, że nazwisko artysty coraz częściej pojawia się w kontekście ewentualnej współpracy na planie tego formatu.

"Gdy mówi się o nowych osobach w "Twoja twarz brzmi znajomo", często pada nazwisko Ralpha Kaminskiego. W Polsacie się go bardzo lubi. To bardzo barwna postać, która na pewno przyciągnęłaby do programu nową widownię i go ubogaciła. Na razie jednak żadne umowy nie są podpisane" – czytamy.

Łączy ich nie tylko branża muzyczna, ale też miasto rodzinne i więzy krwi, ponieważ są kuzynami. Pojawiły się plotki o rodzinnej rywalizacji, jednak Ralph bardzo szanuje i ceni Szpaka. Nic nie wskazuje na niezdrową konkurencję.

Czytaj także: Nie wszyscy znają powiązania rodzinne gwiazd. Niektóre mogą was bardzo zaskoczyć

– Moja świętej pamięci babcia Danuta była siostrą jego dziadka. Jestem dumny z Michała! Z małego bloku w Jaśle, doszedł do takiej kariery w show-biznesie, bez żadnych znajomości, ciężką pracą i odwagą – powiedział Ralph Kaminski w programie Kuby Wojewódzkiego na antenie TVN.

Mimo że 18. edycja programu została już ogłoszona, stacja nie podała do wiadomości, kogo będziemy mogli oglądać podczas scenicznych zmagań. Do tej pory nie wiadomo, kto zastąpi Skrzynecką i Wiśniewskiego. Do obsadzenia pozostaje również rola jednego prowadzącego, gdyż Piotr Gąsowski w geście solidarności zadecydował, że również opuści program.