nt_logo

Iwona Pavlović zabrała głos w sprawie "Tańca z Gwiazdami". Czy pożegna się z posadą?

P

Iwona Pavlović znana pod pseudonimem "Czarna Mamba" swoją popularność zyskała za sprawą programu "Taniec z Gwiazdami", z którym związana jest od samego początku

W telewizji Polsat z początkiem roku następują zmiany na najwyższym szczeblu, a swoją posadę straciła między innymi Katarzyna Skrzynecka czy Michał Wiśniewski

Jak donoszą media teraz o swoją pozycję może drżeć Iwona Pavlović. Jurorka zabrała głos w sprawie zakończenia współpracy z telewizją Polsat

o zmianach na najwyższym szczeblu w telewizji Polsat media obiegła informacja o kolejnych zwolnieniach. Niektóre doniesienia dotyczyły Iwony Pavlović. Jurorka, która od lat związana jest z programem "Taniec z Gwiazdami" miałaby się pożegnać ze swoją posadą. Spekulacje na ten temat skomentowała sama zainteresowana.

Telewizja Polsat oficjalnie poinformowała, że 16 stycznia 2023 roku Edward Miszczak obejmie stanowisko Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Programowego telewizji Polsat, zastępując tym samym Ninę Terentiew, która zakończy pełnienie tych funkcji i wejdzie w skład Rady Nadzorczej Telewizji Polsat.

Pomimo tego, że do objęcia stanowiska nowemu dyrektorowi pozostał jeszcze dobry tydzień, nie przeszkadza mu to w niczym, by wprowadzać już pierwsze zmiany osobowe. Najpierw media obiegła informacja, że z posadą jurora w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" pożegnał się Michał Wiśniewski, a chwilę później dowiedziała się o tym jego koleżanka Katarzyna Skrzynecka.

Jednak jak donoszą media to nie jedyny format, który może drżeć o swoje posady. Zmiany mają także dotknąć obsady "Tańca z Gwiazdami".

Czytaj także: Wiśniewski zabrał głos po zwolnieniu z "Twojej Twarzy". "Ma do tego pełne prawo"

Czy Iwona Pavlović pożegna się z "Tańcem z Gwiazdami"? Jurorka zabrała głos

Jak donosi "Super Express" Iwona Pavlović rzekomo miała pożegnać się z udziałem w programie "Taniec z Gwiazdami". Jurorka od samego początku związana jest z formatem i jako jedyna z jurorów zasiada za stołem sędziowskim od pierwszej edycji. Tabloid zdradził także, dlaczego Edward Miszczak planuje zmiany również w tym formacie.

"O swoje losy mogą martwić się inne polsatowskie gwiazdy. Szczególnie Iwona Pavlović, która zasiadała w jury "Tańca z Gwiazdami", gdy program za czasów Miszczaka pokazywał TVN, a potem przeszła do Polsatu. To zostało uznane za zdradę" – czytamy na łamach Super Expressu.

Czytaj także: Ujawniono kulisy zwolnienia Skrzyneckiej i Wiśniewskiego. "Przyszedł czas na rewolucję"

Portale plotkarskie próbowały skontaktować się z samą zainteresowaną, aby potwierdzić lub zaprzeczyć powyższym spekulacjom. Iwona Pavlović w rozmowie z portalem Plotek.pl nie zamierzała się wypowiadać na temat ewentualnego zwolnienia, jednak bardzo dobitnie postawiła pod znakiem zapytania dalsze losy programu "Taniec z Gwiazdami".

"Ja nie mam pojęcia nawet czy będzie 'Taniec z Gwiazdami', więc zostawiam to bez komentarza" – przyznała Pavlović.

Jak się okazało, pod koniec grudnia ubiegłego roku wyszło na jaw, że w wiosennej ramówce, nie zobaczymy kolejnej edycji kultowego programu telewizji Polsat. Jeżeli format powróci na antenę telewizji to dopiero jesienią, jak donosi portal Wirtualnemedia.pl.

Dopiero wtedy przekonamy się, czy "efekt Miszczaka" sięgnął także do tego programu i czy spekulacje na temat zmian w składzie jurorskim okażą się prawdziwe.