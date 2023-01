I

Iga Świątek nie przestaje zachwycać. Najlepsza tenisistka świata postanowiła przypomnieć o tym, jak ważne jest wsparcie dla naszych wschodnich sąsiadów. Razem z UNICEF Polka wspiera Ukrainę poprzez licytację swoich rzeczy z fantastycznego sezonu 2022. Do wylicytowania jest naprawdę wiele świetnych pamiątek.

Iga Świątek przygotowuje się do startu w pierwszym wielkoszlemowym wyzwaniu tego roku, Australian Open. Fot. SAEED KHAN/AFP/East News

Iga Świątek zwyciężyła w 88. Plebiscycie "Przeglądu Sportowego"

Polka jest liderką rankingu WTA nieprzerwanie od 4 kwietnia 2022 roku

Świątek będzie w tym sezonie bronić m.in. tytułów Rolanda Garrosa i US Open

Rok 2022 był dla Igi Świątek bardzo udany pod wieloma względami. Przede wszystkim pochodząca z Raszyna tenisistka została liderką światowego rankingu WTA. Polka zwyciężyła również w wielu turniejach światowego touru, na czele z wielkoszlemowymi w Paryżu oraz Nowym Jorku.

Sukcesy na kortach Rolanda Garrosa czy US Open są jednak niczym w porównaniu z postawą Polki poza kortem. Świątek została z potrzeby serca ambasadorką wsparcia dla Ukrainy w tak trudnym momencie historii naszych wschodnich sąsiadów.

"Jestem przeciwko tej wojnie i cierpieniu niewinnych ludzi. [...] Kiedy gramy i wygrywamy, nasz głos jest słyszany. To wtedy rozmawiamy z mediami z całego świata. To, co mówimy, jest ważne dla naszych kibiców, a to ogromny przywilej i odpowiedzialność" – pisała w mediach społecznościowych Świątek w ubiegłym roku.

Świątek i UNICEF łączą siły

Polka zabierała głos także po swoich wielkich zwycięstwach, dodatkowo niezmiennie gra ze wstążką w barwach ukraińskiej flagi.

Laureatka 88. Plebiscytu "Przeglądu Sportowego" w 2023 roku nie zapomina o naszych wschodnich sąsiadach. Niestety, wojna w Ukrainie wywołana przez wojska rosyjskie nadal trwa, nieprzerwanie od 24 lutego 2022 r.

Tym razem Świątek postanowiła dla Ukrainy połączyć swoje siły z organizacją UNICEF.

"Chciałam uczcić miniony sezon, robiąc jednocześnie coś dobrego i przypominając, że wciąż potrzebna jest pomoc. Licytować można m.in. mój strój z wygranego US Open czy buty, w których wygrałam Roland Garros" – napisała w mediach społecznościowych Świątek, dołączając do wpisu odpowiednie linki do aukcji charytatywnych.

Co jest do wylicytowania? To niesamowite pamiątki z największych sukcesów Świątek, które miały miejsce w 2022 roku. Do wylicytowania są zarówno buty naszej tenisistki, jak i pełny strój, w których sięgała po zwycięstwa w Paryżu czy Nowym Jorku. Nie brakuje również akcentów związanych z nieco mniej udanym, ale równie legendarnym Wimbledonem.

Ze specjalną dedykacją od Igi

Każda z aukcji jest szeroko opisana, ażeby oddać znaczenie licytowanego przedmiotu.

"US Open 2022 zaczął się dla Igi trudno i niewielu spodziewało się, że sprosta wszystkim wyzwaniom i wygra ten turniej, zrobiła to jednak. W finale pokonała drugą rakietę świata Ons Jabeur i wygrała US Open jako pierwsza Polka w historii. Jest to jej trzeci tytuł wielkoszlemowy, pierwszy na innej nawierzchni niż mączka. Na aukcję dla dzieci dotkniętych wojną Iga postanowiła przekazać pełny strój ASICS, w którym wygrała US Open 2022. Strój można zakupić z autografem Igi Świątek lub bez, a także ze spersonalizowaną dedykacją na życzenie, np. dla kogoś bliskiego z okazji urodzin." – czytamy w opisie stroju Świątek.

Jakie kwoty osiągają licytowane pamiątki? Stroje to kwoty w okolicach 3-4 tysięcy złotych. Największym zainteresowaniem już na starcie licytacji cieszy się zestaw z wygranego turnieju w Paryżu. Są jednak także niezłe wyniki po stronie obuwia, tutaj już ponad 2 tysiące złotych.

Przypomnijmy, że Świątek przekazała również swoją m.in. rakietę tenisową na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Licytacja trwa, aktualna kwota to ponad 200 tysięcy złotych.