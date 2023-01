O

Ostatnio znakiem rozpoznawczym Piotra Stramowskiego były jego dłuższe włosy. Wraz z początkiem nowego roku aktor postanowił zmienić swój wygląd. Postawił na ostre cięcie. Opublikował w sieci swoje najnowsze zdjęcie, na którym widzimy go po spektakularnej zmianie wyglądu.

Piotr Stramowski przeszedł przemianę wyglądu. Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Piotr Stramowski nie ma już bujnej czupryny. Aktor przy okazji rozpoczęcia nowego roku postawił na nowy look

Były partner Katarzyny Warnke skrócił włosy. Fani są pozytywne zaskoczeni jego przemianą

Rozpoczęcie nowego roku to dla wielu motywacja do startu z nowymi wyzwaniami. Idąc w tym kierunku, wiele znanych osób w mediach społecznościowych już pochwaliło się realizacją swoich noworocznych postanowień.

Katarzyna Cichopek zaczęła chodzić na siłownię, a Alicja Bachleda-Curuś poszła do fryzjera i zrobiła sobie grzywkę. Do grona osób, które postanowiły zmienić swój wygląd z początkiem stycznia, dołączył Piotr Stramowski.

Przemiana Piotra Stramowskiego

Gwiazdor filmów Patryka Vegi pozbył się burzy włosów, która od pewnego czasu była jego znakiem rozpoznawczym. Po wizycie u fryzjera pokazał się w krótkich włosach z wycieniowanymi bokami. Skrócił również zarost.

Przemiana Stramowskiego wywołała wśród jego fanów pozytywne reakcje. "Zdecydowanie lepiej tak. Zmiany zaczynają się od głowy... Dosłownie i w przenośni"; "O niebo lepiej" – czytamy w komentarzach.

To nie jedyne zmiany w życiu aktora. Stramowski w ostatnim czasie przeżywa zamieszanie w życiu prywatnym. Rozstał się ze swoją długoletnią partnerką i matką swojej córki Katarzyną Warnke.

"Z przykrością pragniemy poinformować, że wspólnie podjęliśmy decyzję o rozstaniu. Była to decyzja trudna, lecz konieczna, aby każdy z nas mógł na nowo budować swoje życie. W trosce o dobro naszej córki, która jest dla nas najważniejszym priorytetem, prosimy o poszanowanie naszej prywatności" – ogłosili byli partnerzy.

Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke byli jedną z najbardziej intrygujących par w rodzimym show-biznesie. Wspólnie wychowywali 3-letnia Helenkę. Choć małżeństwo sprawiało wrażenie zakochanych i bardzo chętnie opowiadali o swoim życiu prywatnym w wielu wywiadach, to zdecydowali, że nie są w stanie budować dalej szczęśliwej rodziny. Od wydania komunikatu o rozstaniu obydwoje są nieprzesadnie aktywni na Instagramie. Pod koniec października na InstaStories Warnke zagościły dwie wymowne, tajemnicze sentencje. Aktorka zwróciła uwagę na kwestię wolności oraz przemiany. W ostatnich dniach 45-letnia artystka poinformowała o tym, że ma kontuzję nogi. Wylądowała w szpitalu. Wiadomo, że gwiazdę czeka długa rekonwalescencja. "Nóżka w galarecie raz. Teraz ortezka, kule, rehabilitacja... I już niedługo nówka sztuka nieśmigana! Pozdrawiam wszystkich niedomagających" – poinformowała o swoim stanie, nie tracąc humoru. Co słychać natomiast u Stramowskiego? Z doniesień tabloidów wynika, że 35-latek nie zrobił sobie "chwili oddechu" po rozstaniu, tylko od razu zaczął budować nową relację. Pudelek podawał ostatnio, że aktor ma mieć już nową partnerkę. Sam zainteresowany jednak nie odniósł się do tych rewelacji.