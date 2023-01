S

Sara James znalazła się w gronie uczestników "America’s Got Talent: All-Stars" – specjalnego wydania "Mam talent" z udziałem największych gwiazd formatu. Niestety jej występ nie zapewnił jej miejsca w finale, choć jurorzy ponownie byli oszołomieni jej umiejętnościami wokalnymi. 14-latka skomentowała odpadnięcie z show.

Sara James w "America's Got Talent: All-Stars". Nie dostała się do finału Fot. Pawel Murzyn/East News

Sara James pojawiła się w kolejnym amerykańskim talent show, "America's Got Talent: All-Stars"

Choć występ 14-latki z Polski został nagrodzony owacjami na stojąco, tym razem nie trafiła do finału

Emocje opadły, a młodziutka artystka podsumowała przygodę

Przez ostatnie lata młodziutka Sara James daje o sobie znać i to z jakim efektem! Na naszych oczach wyrasta na międzynarodową gwiazdę. Jej głos zachwyca. Zwyciężczyni polskiego "The Voice Kids" i zdobywczyni drugiego miejsca na Eurowizji Junior podbiła USA w ubiegłym roku.

14-latka zyskała rozgłos dzięki wystąpieniu w siedemnastej edycji amerykańskiego "Mam talent". Polka zaśpiewała tam m.in. przeboje takie jak "Running Up That Hill" czy "Rocket Man", podbijając serca tamtejszej publiczności i przede wszystkim jurorów.

Wyjątkowo oczarowany był Simon Cowell, który postanowił nagrodzić ją złotym przyciskiem. Potem nastolatka wywalczyła sobie awans do finału. Nie wygrała programu, ale już sam udział sprawił, że usłyszał do niej świat, a łowcy talentów i znani menadżery zapisali sobie jej nazwisko.

Stacja NBC ogłosiła, że po raz kolejny zaprosi uczestników z poprzednich do udziału w rywalizacji. Na liście uczestników zalazły się także gwiazdy z Dominikany, Indii, Kanady, Niemiec czy Rumunii. Zaproszenie otrzymała także Sara James.

14-latka wzięła na warsztat hit Harry’ego Styles’a "As It Was". Po występie na widowni rozległy się brawa, a miny zadziwionych jurorów mówiły wszystko. Nie szczędzili komplementów pod adresem Polki.

"Jesteś gwiazdą klasy A. Mam ogromny szacunek dla ciebie i twojego powrotu. Kocham twój styl. Moja córka, która ma 13 lat jest twoją ogromną fanką. Ja mam prawie 50 i też jestem twoją ogromną fanką. Myślę, że jesteś fantastyczna" – oceniła Heidi Klum.

"Wiesz, pamiętam gdy zobaczyliśmy cię pierwszym razem jak zaśpiewałaś piosenkę Eltona Johna. Teraz zaśpiewałaś hit Harry’ego Stylesa. Jesteś w stanie wziąć ikoniczne piosenki i zrobić je po swojemu. Wszystko zależy od super fanów, ale to może być zwycięski występ" – powiedziała Howie Mandel, zwracając uwagę na to, że to widzowie decydują o tym, kto wyląduje w finale.

Niestety Amerykanie nie wysłali na Sarę wystarczającej ilości głosów, które gwarantowałyby jej przepustkę do finału. James pokusiła się o podsumowanie przygody.

"Udział w 'America's Got Talent: All-Stars' to ogromny zaszczyt. Jestem niesamowicie wdzięczna za zaproszenie mnie do tego show, spośród setek uczestników 'America's Got Talent' z całego świata" napisała na wstępie.

"Doświadczenie, przyjaźń i wspomnienia zebrane w trakcie tej przygody są dla mnie szalenie inspirujące, dziękuje za tę szansę i za zaufanie" – dodała.

Na koniec Sara, dziękując fanom, zapewniła, że wcale się nie załamuje, tylko działa dalej. "Wam wszystkim tutaj - dziękuję za całe wsparcie, które wysyłacie mi każdego dnia. Jesteście niesamowici. Kocham i wracam do działania!" – podsumowała.