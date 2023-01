nt_logo

Sara James znów ma szanse na zwycięstwo w "Mam talent". Zaśpiewała hit Harry'ego Styles'a

14-letnia Polka znowu ma szansę na zwycięstwo w popularnym amerykańskim programie

Sara James próbuje sił w jego "gwiazdorskiej" wersji, czyli "America's Got Talent: All-Stars"

Odcinek "AGT: All Stars" z Sarą zostanie wyemitowany w nocy z 9 na 10 stycznia polskiego czasu

Młodziutka wokalistka wykonała utwór z repertuaru Harry'go Styles'a

Sara James w "America's Got Talent: All-Stars". Zaśpiewała hit "As It Was"

ara James była objawieniem 17. sezonu "Mam talent" w Stanach Zjednoczonych. Sam Simon Cowell dał jej "złoty przycisk". Teraz nastoletnia Polka bierze udział w wydaniu specjalnym amerykańskiego show. Wzięła na warsztat przebój "As It Was" Harry'ego Styles'a i znowu dała czadu. Aż jurorzy poderwali się z miejsc!

Sara James wyrasta na naszych oczach na międzynarodową gwiazdę. W 2021 r. córka Arlety Dancewicz i Johna Egwu-Jamesa wzięła udział w programie "The Voice Kids" i udało jej się zwyciężyć.

Potem z piosenką "Somebody" reprezentowała nasz kraj na Eurowizji Junior, gdzie uplasowała się na drugim miejscu. Kiedy świtało dzienne ujrzała informacja o tym, że wzięła udział w castingach do "America's Got Talent", w sieci zawrzało.

14-latka zrobiła furorę, śpiewając takie przeboje jak "Running Up That Hill" czy "Rocket Man". Zachwyciła publiczność i udało jej się dostać do finałowego odcinka programu. Choć nie wygrała, to i tak skorzystała na udziale w show, poznając ludzi z branży i mogąc zaznać "amerykańskiego snu".

Teraz nastolatka z Polski kontynuuje swój "american dream", biorąc udział w programie "America's Got Talent: All-Stars".

W programie wystąpią zwycięzcy i finaliści poprzednich edycji, a także uczestnicy, których performansy stały się viralami w sieci. W wyjątkowym show z Sarą będą rywalizować:

Divyansh and Manuraj, (muzycy z indyjskiego "Mam talent")

Malevo (11. sezon "Mam talent" USA)

balerina Vitoria Bueno (niemiecki "Mam talent")

Jackie Fabulous (14. sezon amerykańskiego "Mam talent"), Jamie Leahey (brytyjski "Mam talent")

akrobatka Aidan Bryant (16. sezon amerykańskiego "Mam talent")

magik Dustin Tavella (zwycięzca 16. edycji "Mam talent" w USA)

Tone the Chief (ósmy sezon amerykańskiego "Mam talent")

Detroit Youth Choir (14. sezon amerykańskiego "Mam talent")

Kodi Lee

Caly Bevier

Cristina Rae

Danelija Tuleszowa

Viviana Rossi

Avery Dixon

Na antenie NBC w nocy z 9 na 10 stycznia polskiego czasu będzie można zobaczyć odcinek z udziałem Sary, która wykonała piosenkę "As It Was" Harry'ego Styles'a.

"Byłam bardzo blisko. Chociaż nie wygrałam (red. 17. edycji "Mam talent"), po powrocie do Polski czekali na mnie dziennikarze, fani wykrzykiwali moje imię" – powiedziała James w zapowiedzi, wyjawiając także swoje największe pragnienie. "Obecnie występuję w Polsce, ale mam nadzieję, że 'All Stars' umożliwi mi podróżowanie po całym świecie. To jest moje marzenie" – oznajmiła.

"Kiedy po raz pierwszy cię zobaczyliśmy, śpiewałaś piosenkę Eltona Johna. Teraz zaśpiewałaś hit Harry'ego Stylesa. Umiesz zmienić te kultowe dźwięki tak, żeby brzmiały, jak twoje. Wszystko zależy od fanów, ale to może być twój zwycięski występ" – wypowiedział się po jej występie Howie Mandel.

Głos zabrał też oczywiście amerykański łowca talentów i producent telewizyjny Simon Cowell. Zapytał Sarę "w jaki sposób chce wygrać ten program". Polka odpowiedziała, że jest teraz "bardziej dojrzała niż poprzednio".

Tym razem 14-latka nie otrzymała od niego ani innego jurora "złotego przycisku". O tym, czy udało jej się zakwalifikować do dalszego etapu, dowiemy się we wtorek (10 stycznia) rano.