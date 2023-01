P

Po odejściu Piotra Gąsowskiego produkcja programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" ogłosiła nazwisko nowego prowadzącego. To znany polski dziennikarz, który współpracował już przy programach telewizji Polsat.

Znamy nazwisko nowego prowadzącego "TTBZ". fot Artur Zawadzki/REPORTER

W kultowym formacie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zaszło ostatnio wiele zmian

Po pożegnaniu się z Michałem Wiśniewskim i Katarzyną Skrzynecką Piotr Gąsowski, który był prowadzącym, zdecydował, że sam odejdzie z show

Tymczasem na profilu "TTBZ" oficjalnie ogłoszono nowego gospodarza. Potwierdziły się wcześniejsze medialne przecieki. Do zespołu dołącza Maciej Rock

W jednym z najważniejszych programów telewizji Polsat z początkiem roku zaszły radykalne zmiany. W kuluarach mówi się, że za wszystkim stoi najpewniej nowy wiceprezes zarządu i dyrektor programowy Polsatu, Edward Miszczak.

Najpierw ogłoszono, że z programu zniknie juror Michał Wiśniewski. Potem okazało się, że z obsadą pożegna się wieloletnia jurorka Katarzyna Skrzynecka. W geście solidarności z koleżanką z planu odszedł Piotr Gąsowski.

"Obawiam się, iż bez Ciebie… ten program będzie miał już inną, przynajmniej dla mnie, Twojego serdecznego Kumpla, 'nieznajomą twarz'! Odchodzę wraz z Tobą i też jak najgoręcej, dziękuję wszystkim Twórcom i Współtwórcom tego przepięknego programu, wszystkim uczestnikom i tym wspaniałym osobom, których na ekranie nie widać!" – napisał w poście na Instagramie.

To on od początku prowadził ten program. Działał w duecie z Maciejem Dowborem. Gdy ten dowiedział się o wszystkim, był w szoku. Przyznał się fanom na Instagramie, że musi to "wszystko przemyśleć".

"Dużo się zmienia w 'Twoja Twarz Brzmi Znajomo'. O wszystkim dowiedziałem się dopiero wczoraj przed południem. Wciąż jestem w szoku i muszę ochłonąć. Stworzyliśmy z Gąsem nie tylko duet zawodowy, dajcie mi jeszcze chwilę" – przekazał i nie komentował więcej spraw związanych z programem.

Kto zostanie nowym prowadzącym "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

Pierwsze doniesienia o możliwym następny Gąsowskiego pojawiły się kilka dni później. Portal Pomponik podawał, że chodzi o popularnego dziennikarza i prezentera Macieja Rocka, który współpracował już z Dowborem przy innych produkcjach Polsatu."Była super chemia, prywatnie bardzo się przyjaźnią, więc to dość naturalny wybór" – podał informator.

W czwartek (12 stycznia) produkcja "TTBZ" na profilu na Instagramie potwierdziła oficjalnie te wieści. "Jego twarz na pewno brzmi znajomo! Pamiętacie go z "Idola" czy "Must Be the Music. Tylko muzyka". Na scenie muzycznego show czuje się jak ryba w wodzie! Przedstawiamy nowego prowadzącego 'Twoja Twarz Brzmi Znajomo'. Przed wami Maciej Rock" – napisano.

Rock występował nie tylko w "Idolu" i "Must Be the Music. Tylko muzyka", ale również w "Się kręci" czy "Fabryce Gwiazd". Był też gospodarzem sopockich festiwali "TOPtrendy" i "Top of the Top".

W ostatnim czasie mniej było go widać na ekranach. Postanowił poświęcić więcej czasu rodzinie. Przez większość swojej kariery żył w ciągłym pędzie, angażował się w wiele projektów, teraz stara się skupiać tylko na tych najważniejszych.