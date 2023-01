nt_logo

Styczeń z rekordowo wysokimi temperaturami. Pogoda da nam się we znaki

Dorota Kuźnik

Jak na razie pogoda jest zdecydowanie bardziej wiosenna niż zimowa, co cieszy przede wszystkim ze względu na ceny opału. Anomalie w pogodzie nie są jednak powodem do radości, bo świadczą o drastycznych zmianach klimatycznych. To z kolei niesie ze sobą gwałtowne zjawiska atmosferyczne, z którymi możemy się zetknąć w Polsce już w najbliższych dniach.

Pogoda długoterminowa 2023 rok. Gdzie w ferie zmowe 2023 będzie śnieg? Fot. Screen ze strony WXCharts Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Prognoza modelu CFS wskazuje, że temperatura w styczniu nawet o 3 stopnie może przekraczać średnią dla tego miesiąca

W styczniu możemy się spodziewać intensywnych opadów deszczu

Wysokiej temperaturze w najbliższych dniach towarzyszyć będą silne i gwałtowne wichury

Przywykliśmy, że styczeń jest najzimniejszym miesiącem w roku. Nie tym razem. Jak wynika z najnowszych prognoz synoptyków, tegoroczne otwarcie roku przyniesie nam rekordowo wysokie temperatury. Średnie prognozowane temperatury dla miesiąca mają być nawet o 3 stopnie wyższe niż w ubiegłych latach. Styczeń 2023 i gwałtowne zjawiska atmosferyczne To z czym będziemy mierzyć w pogodzie w styczniu 2023, to nie mrozy i śnieżyce, lecz deszcze i wiatry. Śnieg może pojawić się jedynie przelotnie w okolicach początku przyszłego tygodnia, a i tak będzie on jedynie epizodyczny, choć opady mogą lokalnie być intensywne. Jedynym regionem, w którym śnieg może wystąpić nieco dłużej, są góry. Co do zasady jednak to właśnie deszcz jest zjawiskiem, które będzie towarzyszyło nam w styczniu. Opady mają być częstsze i bardziej intensywne. To, choć zawsze niesie ze sobą ryzyko lokalnych podtopień i powodzi, może pomóc w zapobieganiu skutkom suszy, która dotyka Polskę od dłuższego czasu. IMGW ostrzega o silnym wietrze Najbliższe dni pozostaną ciepłe, z temperaturą, która w niedzielę sięgać będzie 9 st. C. Jednocześnie dodatnim temperaturom towarzyszyć mogą silne powiewy wiatru, przed którymi IMGW wydało ostrzeżenia. Najdłużej, bo od piątku do niedzieli wiać ma na Pomorzu oraz w części północno-wschodniej kraju. Między sobotą a niedzielą wiatr do 45 km/h pojawi się w centralnej i południowej Polsce, a także na krańcach wschodnich i zachodnich. Deszczowy marzec i gorący kwiecień 10 stycznia IMGW wydało także eksperymentalną prognozę na kolejne trzy miesiące roku. Jak wynika z danych opracowanych przez synoptyków, choć luty przewidywany jest bez specjalnych atrakcji, w marcu w całej Polsce ma być zdecydowanie bardziej deszczowo, a w kwietniu znacznie cieplej, niż zwykle. Średnia temperatura w kwietniu może się podnieść nawet o 1,5 stopnia. Najwyższa prognozowana średnia dotyczy Zielonej Góry, w której podniosła się z 8,7 st. C na 10 st. C. Niemal takie same średnie (9,9 st. C) prognozowane są dla Gorzowa Wielkopolskiego i Wrocławia.

