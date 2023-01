A

Agnieszka Hekiert, która od początku programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" jest trenerką uczestników w kwestii wokalu, w rozmowie z naTemat opowiedziała o współpracy z Katarzyną Skrzynecką. Aktorki już niestety nie zobaczymy w fotelu jurorskim. – Ciężko mi sobie wyobrazić, że już nie wpadnę do "Skrzynki" podczas nagrań – przyznała nauczycielka.

Agnieszka Hekiert wspomina współpracę z Katarzyną Skrzynecką przy programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Fot. Instagram/@agnieszkahekiert // Fot. TRICOLORS/EAST NEWS

W programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" w ostatnim czasie zaszło sporo zmian

Produkcja pożegnała się m.in. z Katarzyną Skrzynecką, która w pierwszej edycji była uczestniczką (wygrała), a w kolejnych jurorką

Zaskarbiła sobie sympatię widzów, którzy teraz często powtarzają: "bez niej ten program nie będzie już taki sam"

A jak współpracę z aktorką wspomina wieloletnia trenerka gwiazd z "TTBZ", piosenkarka i kompozytorka Agnieszka Hekiert?

Przypomnijmy, że program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" już od 2014 roku jest emitowany na antenie Polsatu i cieszy się niesłabnącą popularnością. To format, w którym uczestnicy (artyści, celebryci) najpierw losują postać spośród sławnych wokalistów czy wokalistek, a następnie przechodzą totalną metamorfozę. Mają na nią dokładnie siedem dni. W tym czasie dokładają wszelkich starań, aby nauczyć się tekstu, choreografii, maniery wokalnej i wizualnej danej postaci.

Charakteryzatorzy pomagają im jak najbardziej upodobnić się do oryginału. Nad ruchami pracują z Krzysztofem "Krisem" Adamskim, a nad wokalem z Agnieszką Hekiert. Trenerka ćwiczy z uczestnikami od samego początku trwania show.

Skrzynecka żegna się z "TTBZ"

Skład jury w "Twojej Twarzy" często ulegał zmianom. Były jednak osoby, które nieprzerwanie przez wszystkie dotychczasowe edycje oceniały uczestników. Do tego grona należy diva operowa Małgorzata Walewska.

Kolejną jurorką, która (już od 2. odsłony) zasiadała w fotelu jurorskim, była właśnie Katarzyna Skrzynecka. Niestety, w kolejnej – osiemnastej – wersji show zabraknie aktorki. Pojawiły się głosy, że została nagle zwolniona. Miał mieć na to wpływ nowy dyrektor programowy Edward Miszczak. Warto jednak zaznaczyć, że sam zainteresowany nie komentował jeszcze tej sprawy.

Wielu fanów pod postem z informacją o pożegnaniu Katarzyny Skrzyneckiej nie kryło rozczarowania. Widzowie polubili jurorkę za przyjazne podejście do uczestników i dobry humor. Podobne zdanie miał też Piotr Gąsowski, który niedługo później ogłosił, że w geście solidarności z koleżanką z planu opuszcza program.

Agnieszka Hekiert dla naTemat o Skrzyneckiej jako uczestniczce i jurorce

Jaką uczestniczką i jurorką była Katarzyna Skrzynecka w "TTBZ"? O to zapytaliśmy Agnieszkę Hekiert, która miała okazję współpracować z aktorką.

– Kasia to cudowny, dobry człowiek. Jako uczestnik – dużo z nią było śmiechu, bo uwielbia żartować, a ja uwielbiam takich otwartych na szaleństwo uczestników. Do tego wygrywając pokazała i udowodniła, że jest szalenie zdolna – powiedziała dla naTemat trenerka. – Jako jurorka – sami państwo widzieli – ciepła i emocjonalna. Dostrzega talent. Płacze jak się wzrusza. Te roczniki – jestem też 45 plus – tak mają – dodała z uśmiechem.

Jak trenerka wokalna zareagowała na zwolnienie Skrzyneckiej? Panie przez te lata mocno się zżyły

Hekiert i Skrzynecka miały bardzo dobry kontakt. Mogły liczyć na wzajemnie wsparcie. Jak specjalistka od wokalu zareagowała na pożegnanie artystki? – Jest mi zawsze po ludzku przykro, jak ktoś odchodzi, jak coś się kończy. Choć podobno zmiana to najpewniejsza rzecz w życiu – wspomniała.

Piosenkarce będzie brakowało Skrzyneckiej na planie? – Z Kasią mamy swoje kody, żarty i ogrom przyjacielskich rozmów. Jakoś ciężko mi sobie wyobrazić, że już nie wpadnę do 'Skrzynki' podczas nagrań – wyznała, wspominając, że pracowały na planie od tego samego momentu. – No ja może nieco dłużej, bo robiłam też edycję "zero", czyli próbną – przyznała.