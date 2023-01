P

Po tym, jak Katarzyna Skrzynecka pożegnała się z jurorowaniem w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", jeden z prowadzących – Piotr Gąsowski – w geście solidarności z koleżanką również zdecydował o odejściu. Tymczasem do mediów trafiły pierwsze informacje, kto miałby zastąpić prezentera.

Piotr Gąsowski odszedł z programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Katarzyna Skrzynecka miała zostać zwolniona z programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Kiedy dowiedział się o tym Piotr Gąsowski też odmówił produkcji dalszej współpracy

Tymczasem portal Pomponik podał nazwisko możliwego następcy prezentera. Tę twarz wielu widzów dobrze zna

Z początkiem stycznia w "TTBZ" nastąpiły spore roszady. Ogłoszono, że zabraknie Michała Wiśniewskiego. Kilka dni później przekazano wieści o Skrzyneckiej.

"Katarzyna Skrzynecka żegna się z programem 'Twoja Twarz Brzmi Znajomo' Była z nami od początku i pokazała, że w TTBZ nie tylko można się świetnie bawić, ale także, że jest to program o najszczerszych emocjach, których dostarczyła nam całe mnóstwo. Dziękujemy Kasiu, że byłaś z nami przez te wszystkie edycje" – podano w poście na profilu programu. Pojawiły się głosy, że na te nagłe zwolnienia mógłby mieć wpływ nowy szef stacji Edward Miszczak. Sam zainteresowany jednak nie komentował jeszcze tej sprawy.

Wielu fanów pod postem z informacją o Katarzynie Skrzyneckiej pisało, że "ten program nie będzie już taki sam bez pani". Podobne zdanie ma Piotr Gąsowski, który zadecydował, że w geście solidarności również opuści show.

"Obawiam się, iż bez Ciebie… ten program będzie miał już inną, przynajmniej dla mnie, Twojego serdecznego Kumpla, 'nieznajomą twarz'! Odchodzę wraz z Tobą i też jak najgoręcej, dziękuję wszystkim Twórcom i Współtwórcom tego przepięknego programu, wszystkim uczestnikom i tym wspaniałym osobom, których na ekranie nie widać!" – napisał aktor w mediach społecznościowych.

Współprowadzący Maciej Dowbor był w szoku, kiedy się o tym dowiedział. Przyznał się fanom na Instagramie, że musi to "wszystko przemyśleć". "Dużo się zmienia w 'Twoja Twarz Brzmi Znajomo'. O wszystkim dowiedziałem się dopiero wczoraj przed południem. Wciąż jestem w szoku i muszę ochłonąć. Stworzyliśmy z Gąsem nie tylko duet zawodowy, dajcie mi jeszcze chwilę" – dodał.

Kto zastąpi Piotra Gąsowskiego w "TTBZ"?

Wielu zastanawia się, kto zastąpi Piotra Gąsowskiego w roli prowadzącego program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W mediach pojawiły się pierwsze doniesienia o możliwym następcy. Portal Pomponik wspomniał, że zmiany w show "mogą nie być dotkliwe dla Dowbora", bowiem ma do niego dołączyć popularny dziennikarz i prezenter Maciej Rock.

A przecież panowie już razem współpracowali przy formacie pt. "Się kręci". "Była super chemia, prywatnie bardzo się przyjaźnią, więc to dość naturalny wybór" – podał informator.

Przypomnijmy, że widzowie mogą kojarzyć Macieja Rocka z takich produkcji jak "Idol", "Fabryki Gwiazd" czy "Must Be the Music. Tylko muzyka". Był też gospodarzem sopockich festiwali "TOPtrendy" i "Top of the Top".

Dziennikarz od 2002 roku współpracował z Polsatem. W ostatnim czasie mniej widzieliśmy go na ekranie. Postanowił trochę zwolnić i poświęcić więcej czasu rodzinie. – Bardzo zwolniłem ze swoją pracą, właśnie po to, żeby mieć więcej czasu dla najbliższych. Moje życie kiedyś wyglądało tak: przez tydzień zdjęcia, potem trzeba gdzieś pojechać na dłużej, impreza, cały czas w ruchu... Bez przerwy mnie nie było, taką miałem pracę – zwierzył się podczas rozmowy z Katarzyną Burzyńską.