W programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zaszło w ostatnim czasie wiele zmian. Pożegnano się z jurorami: Michałem Wiśniewskim i Katarzyną Skrzynecką. Do sprawy właśnie odniosła się Marta "Mandaryna" Wiśniewska, która nie popiera tych decyzji.

Produkcja programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" szykuje się do kolejnej, 18. już, edycji

W składzie jury zabraknie jednak Michała Wiśniewskiego i Katarzyny Skrzyneckiej

Te zmiany skomentowała była żona lidera Ich Troje. Marta "Mandaryna" Wiśniewska uważa, że to nie był najlepszy pomysł

Wiśniewski i Skrzynecka żegnają się z programem "TTBZ"

Z początkiem stycznia w "TTBZ" nastąpiły spore roszady. Ogłoszono, że w kolejnych edycjach zabraknie Michała Wiśniewskiego. Piosenkarz w rozmowie z "Faktem" przyznał, że na jego zwolnienia najprawdopodobniej miał wpływ nowy dyrektor programowy telewizji Polsat, Edward Miszczak. – Podziękowano mi, ale nie mam żalu. Rozumiem, że przychodzi ktoś nowy i układa wszystko po swojemu. On teraz zarządza domem, jakim jest Polsat i robi to tak, by mu się dobrze pracowało i by miał dobre wyniki. Ma do tego pełne prawo, bo jest szefem stacji. Mnie w moim domu też nikt nie będzie mówił, jak mam go urządzać. Więc trzymam kciuki – powiedział.

Kilka dni później przekazano wieści o Katarzynie Skrzyneckiej. "Jurorka żegna się z programem 'Twoja Twarz Brzmi Znajomo' Była z nami od początku i pokazała, że w TTBZ nie tylko można się świetnie bawić, ale także, że jest to program o najszczerszych emocjach, których dostarczyła nam całe mnóstwo. Dziękujemy Kasiu, że byłaś z nami przez te wszystkie edycje" – podano w poście na profilu programu.

Pojawiły się głosy, że również i na to nagłe zwolnienie mógł mieć wpływ nowy szef stacji. Sam zainteresowany jednak nie komentował jeszcze tej sprawy.

Mandaryna o zmianach jury w "Twojej Twarzy..."

Marta "Mandaryna" Wiśniewska przy okazji rozmowy z portalem Jastrząb Post została zapytana, co sądzi o tych radykalnych krokach za kulisami programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Czy produkcji wyjdzie to na gorsze?

– Z tego, co wiem, to tam nastąpiły ogromne roszady i nie ma wielu osób, które były z tym programem związane od dawna. Trochę sobie tego programu bez nich nie wyobrażam. Szkoda jak dla mnie. Mam nadzieję, że to się jakoś poukłada. Nie chcę się nikomu w nic wtrącać, ale moim zdaniem ten skład był całkiem ok – oceniła.

A czy Wiśniewska sama chciałaby wziąć udział w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? Warto nadmienić, że Mandaryna od lat trenuje taniec i przez pewien czas mocno skupiała się też na swoim wokalu. Żona Michała Wiśniewskiego chętnie rozważyłaby taką propozycję.

– Robiłam to kiedyś w szkole, jak studiowałam. Ale w ogóle kocham teatr, więc to są inne postacie. W sumie to nie wiem. Gdybym dostała taką propozycję, to na pewno nie odłożyłabym jej do szuflady, tylko przemyślała, przegadałabym z ludźmi, którzy są mi życzliwi i pewnie bym się zastanowiła – dodała.