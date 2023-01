I

Informacja o nagłej śmierci Lisy Marie Presley wstrząsnęła opinią publiczną. Nicolas Cage, który był przed laty mężem córki Elvisa, przyznał, że "jest załamany". Udzielił emocjonalnego komentarza, gdy dowiedział się o odejściu piosenkarki.

Nicolas Cage przerwał milczenie po śmierci Lisy Marie Presley. Fot. Matt Baron/REX/Shutterstock/EAST NEWS // Rex Features/East News

Lisa Marie Presley zmarła 12 stycznia 2023 roku

Była jedyną córką Elvisa i Priscilli Presley

Zawodowo też zajmowała się muzyką, a prywatnie? Miała za sobą cztery małżeństwa. Jednym z jej mężów był Nicolas Cage

Aktor porozmawiał z jednym z portali o odejściu swojej byłej żony

Nie żyje córka Elvisa Presleya

W piątek 13 stycznia media na całym świecie obiegła wiadomość o śmierci Lisy Marie Presley. Przykre wieści przekazała w komunikacie prasowym dla redakcji tygodnika "People" jej matka Priscilla Presley. "Była najbardziej namiętną, silną i kochającą kobietą, jaką kiedykolwiek znałam" – czytamy w oświadczeniu.

Priscilla potwierdziła, że 54-latka kilka godzin wcześniej została zabrana ze swojego domu w Calabasas (50 km na północny zachód od centrum Los Angeles) do szpitala w West Hills. Ratownicy medyczni przewieźli ją do placówki po próbie reanimacji. Córka Elvisa prawdopodobnie dostała ataku serca.

Warto zaznaczyć, że poprzedniego dnia Presley i jej matka świętowały zdobycie Złotego Globu przez aktora Austina Butlera, który wcielił się w rolę jej ojca w filmie musicalowym "Elvis" w reżyserii Baza Luhrmanna.

Jak córka "króla pop-u" czuła się w czasie gali? Okazuje się, że już wtedy nie było z nią najlepiej. W internecie można znaleźć nagranie z wywiadu, podczas którego traciła równowagę.

Przed laty mężem Lisy Marie Presley był Nicolas Cage

Przypomnijmy, że Lisa Marie miała za sobą cztery małżeństwa. W młodości jej mężem został muzyk Danny Keough. Para doczekała się dwójki dzieci: córki Riley (dziś znanej aktorki) i syna Benjamina. W 2020 roku potomek Presley popełnił samobójstwo.

Lisa przez pewien czas była też żoną Michaela Jacksona. Jej trzecim mężem został z kolei aktor Nicolas Cage. Poznali się na przyjęciu urodzinowym Johnny'ego Ramone w 2000 roku.

Ślub odbył się w tajemnicy w sierpniu 2002 roku. Zaledwie kilka tygodni później aktor wniósł pozew rozwodowy. – Jest mi smutno z tego powodu, ale przede wszystkim nie powinniśmy byli być małżeństwem – przekazała Lisa Marie w oświadczeniu.

Z kolei artysta w wywiadzie z Barbarą Walters przyznał: – Nasze małżeństwo wydawało się logiczne, oboje pochodziliśmy ze znanych artystycznych rodzin. Często jednak zdarza się, że spotkanie dwóch silnych osobowości nie sprzyja utrzymaniu związku. Czasem myślę, że gdybyśmy tak nie spieszyli się z małżeństwem, mielibyśmy większą szansę. Czasem żałuję, że złożyłem pozew. Niestety, teraz nie uda się nam uratować naszego związku.

Cage o śmierci Presley. "To druzgocąca wiadomość"

Gdy Cage dowiedział się o śmierci swojej byłej żony, zadzwonili do niego dziennikarze z magazynu "The Hollywood Reporter". Aktorowi trudno było opanować emocje. – To druzgocąca wiadomość. Lisa miała najpiękniejszy uśmiech ze wszystkich ludzi, jakich spotkałem w życiu. Swoim światłem była w stanie rozświetlić każdy pokój. Jestem załamany, ale staram się znaleźć pocieszenie, wierząc, że jest już z synem Benjaminem – powiedział.