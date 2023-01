W

W piątek 13 stycznia media na całym świecie obiegła informacja o śmierci Lisy Marie Presley, córki króla rock’n’rolla. Ostatnie lata życia były dla amerykańskiej aktorki niezwykle trudne. Jej 27-letni syn odebrał sobie życie. Jak sama przyznała, samobójstwo dziecka ją "zniszczyło".

Kim są dzieci Lisy Marie Presley? Jej syn popełnił samobójstwo w 2020 roku. Fot. AdMedia / MediaPunch / Associated Press / East News

Lisa Marie Presley zmarła w piątek w Los Angeles. Zagraniczne media podają, że córka Elvisa Presleya miała atak serca.

Kim są dzieci aktorki? Jedna z córek zagra niedługo w serialu "Daisy Jones and the Six".

W 2020 syn gwiazdy, Benjamin Keough, popełni samobójstwo.

Śmierć Lisy Marie Presley

O śmierci Lisy Marie Presley poinformowała w komunikacie prasowym dla redakcji tygodnika "People" jej matka Priscilla Presley. "Była najbardziej namiętną, silną i kochającą kobietą, jaką kiedykolwiek znałam" – czytamy w oświadczeniu.

Wcześniej w mediach pojawiły się informacje o tym, że 54-letnia córka Elvisa Presleya doznała najpewniej ataku serca. Aktorkę przewieziono z jej posiadłości w Calabasas do szpitala West Hills w Los Angeles.

Warto zaznaczyć, że poprzedniego dnia Presley i jej matka świętowały zdobycie Złotego Globu przez aktora Austina Butlera, który wcielił się w rolę jej ojca w filmie musicalowym "Elvis" w reżyserii Baza Luhrmanna.

Samobójstwo Benjamina Keougha

W lipcu 2020 roku portal TMZ podał, że Benjamin Keough, syn Lisy Marie Presley i tym samym wnuk Elvisa Presleya, popełnił samobójstwo w wieku 27 lat. – Jego matka jest kompletnie zdruzgotana, ale stara się być silna dla swoich 11-letnich bliźniąt i starszej córki Riley – powiedział wówczas w rozmowie z CNN Sunday rzecznik córki Priscillli, Roger Widynowski.

Lisa Marie Presley napisała w sierpniu 2022 roku esej z okazji National Grief Awareness Day, w którym opowiedziała o najgorszych chwilach, jakich doświadczyła po śmierci syna. Na wstępie aktorka zaznaczyła, że zasiadła do tego oświadczenia, ponieważ chce pomóc tym osobom, które nie radzą sobie z życiem po stracie dziecka.

"Śmierć jest częścią życia, czy nam się to podoba, czy nie - podobnie jak żałoba. (...) Żałoba jest niesamowicie samotna. Pomimo tego, że ludzie wspierają cię w najgorszych możliwych momentach, (...), wkrótce znikają i kontynuują własne życie, a później oczekują, że zrobisz to samo, zwłaszcza po upływie pewnego czasu" – mogliśmy przeczytać w eseju.

Jeśli strata była przedwczesna, nienaturalna lub tragiczna, staniesz się w pewnym sensie pariasem. Możesz czuć się napiętnowany i być może w jakiś sposób osądzony (...).

"Od 9 roku życia zmagam się ze śmiercią, żalem i stratą. Ale śmierć mojego pięknego, pięknego syna? Najsłodszej i najbardziej niesamowitej istoty, jaką kiedykolwiek miałem zaszczyt poznać, która sprawiała, że ​​każdego dnia czułam się zaszczycona, będąc jego matką?" – napisała Presley, tłumacząc, że dawniej nienawidziła słowa "ofiara".

Życie moje i moich trzech córek, (...), zostało całkowicie zdetonowane i zniszczone przez jego śmierć.

Lisa Marie Presley - kim są jej dzieci?

Lisa Marie Presley urodziła pierwsze dziecko, Riley Keough, w maju 1989 roku. Jej ojcem jest muzyk Danny Keough. Po opuszczeniu rodzinnego gniazda córka poszła w ślady swojej matki, wybierając karierę aktorską.

Widzowie mogli zobaczyć ją na ekranie w filmach "Mad Max: Na drodze gniewu" i "American Honey". W 2017 roku Keough otrzymała nominację do Złotego Globu za rolę w serialu "Dziewczyna z doświadczeniem". Niebawem zobaczymy ją jako Daisy Jones w serialowej adaptacji książki (fabularyzowanego wywiadu rzeki) "Daisy Jones and the Six".

Benjamin Keough urodził się w październiku 1992 roku. Wnuk legendy rock'n'rolla planował zająć się muzyką w przyszłości. Grał na basie oraz śpiewał.

W 2008 roku Presley urodziła bliźniaczki, Harper Vivienne Ann Lockwood i Finley Aaron Love Lockwood. Trzynaście lat później aktorka rozwiodła się z ojcem dziewczynek, gitarzystą Michaelem Lockwoodem.