F

FC Barcelona ogrywa do przerwy Real Madryt 2:0 w finale Superpucharu Hiszpanii, a jednym z bohaterów meczu jest Robert Lewandowski. Nasz snajper strzelił w końcówce pierwszej połowy gola, chwilę wcześniej zapisał na swoim koncie asystę i jego ekipa pewnie zmierza po pierwsze trofeum w sezonie. Zobaczcie pierwsze trafienie naszego snajpera w El Clasico.

Lewandowski wreszcie dopiął swego! Świetna gra i arcyważna bramka z Realem Madryt Fot. FAYEZ NURELDINE/AFP/East News

Robert Lewandowski strzelił swojego pierwszego gola w El Clasico

Polak najpierw ustrzelił słupek, potem zaliczył asystę, aż trafił do siatki

Barcelona znakomicie rozpoczęła finał Superpucharu Hiszpanii z Realem

Robert Lewandowski po raz trzeci zagrał z Realem Madryt w barwach FC Barcelona i w Rijadzie strzelił swojego pierwszego gola w El Clasico. Już na początku meczu nasz snajper był blisko pierwszego trafienia. Zebrał piłkę przed polem karnym po szybkim rozegraniu, przymierzył i belgijski golkiper Królewskich uratował swój zespół przed utratą gola. Wyciągnął się jak struna i zbił piłkę na słupek, ratując skórę Los Blancos.

Nasz snajper grał swoje i czekał cierpliwie na dogodną okazję do zapisania się w meczowym protokole. Udało się w 33. minucie, gdy pięknie podał w pole karne, a tam Gavi wyprzedził Daniela Carvajala i z zimną krwią wpakował piłkę do bramki Realu Madryt. To był punkt zwrotny meczu, który utorował Barcy drogę do drugiego gola i pewnego prowadzenia w finale Superpucharu Hiszpanii.

Zobacz asystę Roberta Lewandowskiego w meczu z Realem Madryt:

Młokos zrewanżował się Polakowi za wspaniałe podanie w 45. minucie meczu. Barca skontrowała rywali, Gavi uciekł z piłką na lewo, podał w polu karnym do "Lewego", a ten zrobił swoje - wpakował piłkę do bramki Realu Madryt, podwyższając prowadzenie na 2:0. To pierwsza bramka Roberta Lewandowskiego w El Clasico i pierwszy tak dobry mecz Polaka w starciu z mistrzami Hiszpanii. Jesienią w lidze zawiódł, a teraz jest bohaterem.

Zobacz bramkę Roberta Lewandowskiego w meczu z Realem Madryt:

Do przerwy FC Barcelona ogrywa Real Madryt w Rijadzie 2:0 w finale Superpucharu Hiszpanii.