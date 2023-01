nt_logo

Film o seksie bez zobowiązań na podstawie książki Piotra C. Zobaczcie zajawkę "Pokolenia Ikea"

Maja Mikołajczyk

NEXT FILM właśnie pokazał pierwszy zwiastun filmu "Pokolenie Ikea", będącego adaptacją książki Piotra C. o tym samym tytule. Czy wywoła takie same kontrowersje jak twórczość autora?

Teaser filmu "Pokolenie Ikea". Fot. Materiały prasowe Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Pojawił się pierwszy teaser filmu "Pokolenie Ikea" w reżyserii Dawida Grala

To adaptacja bestsellerowej książki Piotra C. o tym samym tytule

W filmie wystąpili m.in. Bartosz Gelner ("Sexify"), Michalina Olszańska ("Ja, Olga Hepnarova") oraz Majka Jeżowska

Teaser filmu "Pokolenie Ikea" "Pokolenie Ikea" to adaptacja bestsellerowej książki Piotra C., który zaczynał jako twórca internetowego fanpage'a na Facebooku o tym samym tytule. Strona skupiała się przede wszystkim na relacjach damsko-męskich i podbojach seksualnych jego autora. Wiele osób uważa jego twórczość za seksistowską i mizoginistyczną. Oficjalny opis filmu brzmi następująco: "Piotr Czarny to czarujący trzydziestokilkuletni prawnik. Ciągle goni za adrenaliną, kobietami i imprezami. Za cel postawił sobie zapełnienie spisu kochanek imionami na każdą literę alfabetu. Jego plan staje pod znakiem zapytania, gdy koleżanka z pracy, Olga – jedyna kobieta, z którą jest zupełnie szczery i z którą nie sypia – stawia mu ultimatum" – czytamy. "Podążając za cynicznym i hedonistycznym bohaterem, wnikamy w świat przygodnego seksu, szybkich randek i jednonocnych romansów serwowanych nam przez aplikacje internetowe. Film w bezpruderyjny sposób portretuje ludzi, których łatwy dostęp do dóbr nauczył, że wszystko można tanio i bezrefleksyjnie zastąpić – komputer, meble, mieszkanie, a nawet związek" – napisano dalej. Twórcy i obsada filmu "Pokolenie Ikea" Za kamerą filmu stanął debiutujący w tej roli Dawid Gral. – Najważniejszymi inspiracjami dla "Pokolenia Ikea" są filmy "Don Jon" (reż. Joseph Gordon-Levitt, 2013) i "Dziennik Bridget Jones" (reż. Sharon Maguire), które pod płaszczykiem płytkiej komercji i nasyconych kolorami obrazków ukryły przesłanie społeczne dotyczące związków. Twórczość Piotra C. obrazuje zmiany w relacjach damsko-męskich w Polsce na przestrzeni ostatnich lat – zdradził reżyser. – Reżyser portretuje Czarnego z wyjątkową wrażliwością, humorem i przede wszystkim bez zbędnego moralizatorstwa. Jestem pewna, że "Pokolenie Ikea" przypadnie do gustu nie tylko fanom serii Piotra C., ale że odnajdą się w nim wszyscy, którym w dzisiejszych czasach wcale nie tak łatwo przychodzi mówienie o najważniejszym. O miłości – dodaje producentka filmu Monika Raj. W filmie wystąpili Bartosz Gelner ("Sexify"), Michalina Olszańska ("Ja, Olga Hepnarova"), Majka Jeżowska, Paweł Małaszyński ("Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle"), Jan Aleksandrowicz-Kraśko ("Bo we mnie jest seks"), Sławomir Mandes ("Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej"), Dagmara Bryzek ("Pitbull. Ostatni pies"), Adrianna Izydorczyk ("Akademik"), Zuzanna Galewicz ("Niebezpieczni dżentelmeni"), Mateusz Dymidziuk ("M jak miłość"), Marta Bryła ("Najlepszy") oraz Adi Nowak.

