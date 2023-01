N

Nowa piosenka Shakiry robi prawdziwy szał w sieci. Kolumbijska gwiazda dała upust swojej frustracji po rozstaniu z piłkarzem. W zaledwie kilka dni piosenka Shakiry została odsłuchana na YouTube ponad 120 mln razy. Co więcej, wylądowała na pierwszym miejscy rankingu najpopularniejszych utworów na świecie na Spotify. Tymczasem wokalistka pokazała, co wydarzyło się pod jej domem. Nie mogła uwierzyć własnym oczom.

Tabun fanów pod domem Shakiry. Zaśpiewali razem utwór dedykowany Pique Fot. ANTONIN THUILLIER/AFP/East News

Shakira w najnowszym singlu potężnie nawtykała swojemu byłemu partnerowi, który zamienił ją na młodszą

Jej kawałek został doceniony przez fanów na całym świecie. Wspierają ją po rozstaniu

Po premierze utworu pod jej domem niespodziewanie pojawił się tłum fanów. Artystka wszystko nagrała

Tabun fanów pod domem Shakiry. Zaśpiewali razem utwór dedykowany Pique

Shakira pobiła rekord YouTube'a dzięki swojej nowej piosence, o której huczy cały świat. Dobę po o premierze, która miała miejsce w czwartek (12 stycznia), numer odtworzono 63 mln razy, co jest ewenementem, jeśli mowa o latynoskiej muzyce. Aktualnie (stan na 16 stycznia) ma już prawie 125 mln wyświetleń na YouTubie.

Utwór "Out of Your League" nagrany z Bizarrapem, znanym argentyńskim DJ-em i producentem muzycznym to prawdziwa bomba, którą artystka spuściła na ex partnera.

Przepraszam, już złapałam inny samolot. Nie wrócę tu, nie chcę więcej rozczarowań. Tak wiele mówi się o byciu mistrzem, a kiedy cię potrzebowałam, dałeś mi najgorszą wersję siebie. (...) Zostawiłeś mnie z twoją mamą jako sąsiadką. Prasa u moich drzwi i dług w urzędzie skarbowym. Myślałeś, że mnie skrzywdzisz, ale uczyniłeś mnie silniejszą. (...) Życzę ci powodzenia z moim tzw. zastępstwem. Nawet nie wiem, co się stało. Zachowujesz się tak dziwnie, że nawet cię nie poznaję. (...) Zamieniłeś Ferrari na Twingo, zamieniłeś Roleksa na Casio. Jedziesz szybko, zwolnij. Dużo siłowni, ale pracuj też trochę nad swoim mózgiem.

W ostatni weekend (15 stycznia) miłośnicy twórczości artystki zgromadzili się pod jej posiadłością. Shakira wyszła na balon wraz z gromadką przyjaciółek i była w pozytywnym szoku. Nagrała, jak tabun fanów pod jej domem śpiewa utwór dedykowany Pique. Tańczyli, klaskali i pozdrawiali ukochaną wokalistkę.

"Co by było z nami bez przyjaciół, którzy osuszają nasze łzy, a także świętują dobre czasy?" – napisała. "Dziękuję za serenadę" – dodała.

Shakira i Gerard Pique byli parą przez niemal 12 lat lat i mają dwóch synów: 10-letniego Milana i 8-letniego Sashę. Na początku czerwca 2022 r. poinformowali o zakończeniu związku. Hiszpańskie media informowały, że piłkarz zdradzał partnerkę. Tuż po rozstaniu zaczął pokazywać się z nową dziewczyną, 23-latą, niejaką Clarią Chią Marti.

Ich romans miał rozpocząć się jeszcze w trakcie trwania związku piosenkarki z piłkarzem. Shakira długo nie komentowała sprawy. Jak już to zrobiła, to nie kryła, że była zdruzgotana zachowaniem swojego byłego partnera, który jak sama przyznała - złamał jej serce.

"Nawet jeśli ktoś nas zdradził, wciąż musimy ufać innym. W obliczu pogardy trzeba znać swoją wartość. Ponieważ wciąż jest wielu dobrych ludzi. Jest ich więcej niż tych nieprzyzwoitych. Tych, którzy odchodzą, jest mniej niż tych, którzy pozostają po naszej stronie" – pisała na Instagramie.