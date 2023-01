S

Shakira i Gerard Piqué, którzy niemalże przez 12 lat byli uznawani za jedną z najpiękniejszych par światowego show-biznesu, dziś na oczach całego świata "rozliczają" swój związek. Zapoczątkowała to wokalistka, która nagrała piosenkę, gdzie wylała wszystkie frustracje związane z piłkarzem i jego młodszą kochanką. My przypominamy, jak rozpoczęło się love story artystki i sportowca.

Jak poznali się Shakira i Gerard Piqué? Dziś patrzymy, jak piorą brudy Fot. imago sportfotodienst/EAST NEWS

Najnowszy utwór Shakiry poświęcony jest ex partnerowi Gerardowi Piqué oraz jego nowej partnerce. W mgnieniu oka stał się światowym hitem

Związek piosenkarki i sportowca zakończył się w czerwcu 2022 roku, gdy na jaw wyszły zdrady piłkarza

Para była razem od 2011 roku. Jaki się poznali?

Znany i lubiany kawałek Shakiry "Waka Waka (This Time for Africa)" został nagrany wspólnie z południowoafrykańskim zespołem Freshlyground. Był oficjalną piosenką Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2010 roku. Mundialowe mecze były wówczas rozgrywane w Republice Południowej Afryki w dniach od 11 czerwca do 11 lipca 2010 roku.

Shakira poznała hiszpańskiego piłkarza Gerarda Piqué, kiedy kręciła klip do swojego energetycznego mundialowego hymnu – warto nadmienić, że teledysk ma prawie 3,5 miliarda odsłon na YouTube. Sportowiec opowiedział o kulisach ich spotkania i podrywu podczas wywiadu z TV3.

"Wszystko zaczęło się, kiedy byliśmy razem w RPA i napisałem do niej. Była już tam, ponieważ śpiewała na ceremonii otwarcia, a ja zapytałem ją, jaka jest pogoda. To typowe głupie pytanie... doszło do tego, że powiedziałem jej, że będziemy musieli dostać się do finału Mistrzostw Świata, abym mógł zobaczyć ją ponownie, bo śpiewała na finale" – wyjaśnił.

Za moment oficjalnego potwierdzenia tego, że tworzą parę, uznawane jest to, jak piłkarz dołączył do piosenkarki na scenie podczas jej koncertu w Hiszpanii w maju 2011 roku.

Niecałe dwa lata później urodziło się pierwsze dziecko pary, Milan Piqué Mebarak. Chłopiec przyszedł na świat 22 stycznia 2013 roku, co oznacza, że zaraz skończy 10 lat. Po kolejnych dwóch latach rodzina piosenkarki i piłkarza znowu się powiększyła.

Drugi syn pary, Sasha Piqué Mebarak urodził się 29 stycznia 2015 roku. Piosenkarka znana z hitów "Whenever Whenever" czy "Hips Don't Lie" ujawniła na Instagramie: "Imię Sasha jest pochodzenia greckiego i rosyjskiego i oznacza 'obrońcę ludzkości' i 'wojownika'." Niebawem będą 8. urodziny chłopca.

Przypomnijmy, że love story Shakiry i Piqué dobiegło końca w czerwcu 2022 roku. "Ze względu na dobro naszych dzieci, które są dla nas najważniejsze, prosimy o uszanowanie ich prywatności. Dziękujemy za wyrozumiałość" – apelowali w oświadczeniu.

Na początku grudnia byli partnerzy pojawili się przed sądem w Barcelonie, aby dopełnić formalności ws. opieki nad synami. Podpisali uzgodnioną wcześniej ugodę, tj. dzieci zostają pod opieką mamy i będą mogły przeprowadzić się z nią do USA.

Shakira o utworze poświęconym Piqué. "Traktowałam go jako katharsis"

W kilka dni nowa piosenka Shakiry zebrała ponad 122 mln wyświetleń. Artystka nie omieszkała pochwalić się tym osiągnięciem na swoim profilu na Instagramie. "Nigdy nie sądziłam, że to, co traktowałam jako katharsis i co miało przynieść mi ulgę, zostanie numerem jeden na świecie. W dodatku w chwili, gdy mam 45 lat i śpiewam w języku hiszpańskim" – podkreśliła.

"Chcę przytulić miliony kobiet, które powstają przeciwko tym, przez których czują się nic niewarte. Kobiety, które bronią tego, co czują i myślą, i podnoszą ręce, gdy się nie zgadzają, nawet jeśli inni marszczą brwi, są moją inspiracją" – kontynuowała.

45-letnia gwiazda zaapelowała do fanów, by "żyli w zgodzie ze sobą i się nie poddawali". "Nie tak, jak nakazuje społeczeństwo, ale w sposób, który jest dla nas właściwy, w sposób, dzięki któremu możemy iść naprzód dla naszych dzieci, rodziców i wszystkich, którzy nas potrzebują i pokładają w nas nadzieję" – skwitowała.

Przypomnijmy fragment tekstu kawałka, którym dopiekła swojemu ex: "Zostawiłeś mnie z twoją mamą jako sąsiadką. Prasa u moich drzwi i dług w urzędzie skarbowym. Myślałeś, że mnie skrzywdzisz, ale uczyniłeś mnie silniejszą. Życzę ci powodzenia z moim tak zwanym zastępstwem. Nawet nie wiem, co się stało. Zachowujesz się tak dziwnie, że nawet cię nie poznaję. Zamieniłeś Ferrari na Twingo, zamieniłeś Rolexa na Casio".

W ramach "odbicia piłeczki" piłkarz zaanonsował, że sponsorem Kings League (których jest pomysłodawcą) została firma Casio, czyli ta, z której w piosence kpi Shakira. Rozdał zegarki wszystkim prezesom wspomnianej ligi, o czym poinformował w rozmowie na Twitchu.

Marka Renault ustosunkowała się zaś do wzmianki "zamieniłeś Ferrari na Twingo". Na swoim koncie w mediach społecznościowych opublikowała zdjęcie modelu i opatrzyła go wymownym opisem. "Dla facetów i dziewczyn takich jak ty. Podkręć głośność!" – możemy przeczytać na profilu marki Renault España.

Francuska centrala Renault z kolei napisała, że "Renault Twingo wspiera Shakirę whenever, wherever", nawiązując tym samym do tytułu innego przeboju artystki.