L

Lech Wałęsa w ostatnich dniach informował, że postanowił "wycofać swoje sympatyzowanie z PO". Poszło o głosowanie Platformy ws. noweli o Sądzie Najwyższym. Teraz jego syn, który jest związany z PO, próbuje załagodzić ten konflikt.

Lech Wałęsa z synem Jarosławem. Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

W piątek Sejm skierował nowelę ustawy o Sądzie Najwyższym do dalszych prac w Senacie

Pomogło w tym wstrzymanie się od głosu przez posłów Koalicji Obywatelskiej

Taki ruch nie spodobał się Lechowi Wałęsie, który zadeklarował, że wycofuje poparcie dla tej formacji

W sprawie interweniował już jego syn, a także polityk PO, który stara się załagodzić ten konflikt

"W związku z dzisiejszym głosowaniem posłów Platformy Obywatelskiej, otwierającej drogę PiS-owi do środków unijnych, mimo łamania Konstytucji i zasad demokracji, postanowiłem wycofać swoje sympatyzowanie z PO" – napisał w piątek Lech Wałęsa.

Wpis byłego prezydenta spotkał się z szerokim i bardzo pozytywnym odbiorem ze strony użytkowników Facebooka. "W życiu trzeba mieć zasady", "Zgadzam się z panem", "Takie postępowanie po raz kolejny obróci się przeciwko Platformie i przeciwko demokracji" – pisali internauci.

Jak wyglądało głosowanie ws. noweli dotyczącej SN?

Chodzi o to, że tego samego dnia posłowie zagłosowali nad ustawą o Sądzie Najwyższym, która jest decydująca w kwestii odblokowania unijnych miliardów dla Polski z KPO. Za przyjęciem ustawy głosowało 203 posłów, przeciwko było 52, a 189 wstrzymało się od głosu.

Klub PiS podzielił się w tym głosowaniu. Ziobryści głosowali przeciw, w tym oczywiście Zbigniew Ziobro, Janusz Kowalski czy Michał Wójcik. Przeciwko zagłosowało także koło Konfederacji oraz Polski 2050. PiS był oczywiście za.

Z kolei kluby Koalicji Polskiej, KO i Lewicy prawie w całości wstrzymały się od głosu. W KO przeciwko projektowi zagłosowały Kamila Gasiuk-Pihowicz i Henryka Krzywonos-Strycharska, a w Lewicy sześć osób. Był to m.in. Krzysztof Śmiszek, Wanda Nowicka i Anna Maria Żukowska. Przeciwko głosował także Paweł Kukiz. Dwóch jego posłów wstrzymało się od głosu.

Jarosław Wałęsa: Jestem po rozmowie z ojcem. Wszystko wyjaśniłem

W sprawie nieprzychylnego PO stanowiska Lecha Wałęsy głos zabrał już jeden z posłów PO, a prywatnie syn byłego prezydenta, Jarosław Wałęsa.

- Jestem po rozmowie z ojcem. Wszystko wyjaśniłem i ciągle liczę na poparcie mojego ojca. Codziennie wiele małych i średnich firm ulega likwidacji. Fundusze z KPO mogą ograniczyć tę falę i dlatego czasem w Sejmie trzeba podejmować decyzje, które są dalekie od ideału - mówił w rozmowie z "Super Expressem".

Wcześniej z głosowania ws. noweli dotyczącej SN tłumaczył się lider PO. – Dzisiaj zdając sobie sprawę, że spotka się to z emocjami i krytyką, zdecydowaliśmy się zagłosować za odblokowaniem europejskich pieniędzy i za ustawą, która jest zła i być może niekonstytucyjna, ale obiektywnie jest lepsza niż ziobrowe status quo – mówił w piątek zebranym w Gdańsku lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

I dodał: – Nie mogę pozwolić, żeby najważniejsza partia opozycyjna w Polsce wpadła w pułapki zastawiane przez Kaczyńskiego. Gdybyśmy podjęli złą decyzję, to od dzisiaj do ostatniego dnia wyborów bylibyśmy oskarżani o to, że pieniądze europejskie przez nas nie trafiły do Polski.

Teraz nad nowelą dot. SN prace będzie prowadzić Senat. Na sam koniec procesu legislacyjnego ustawa trafi na biurko Andrzeja Dudy.