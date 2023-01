nt_logo

Tańczący i rapujący Ibisz w reklamie pasty do zębów robi furorę. "Hit! Normalnie hit!"

Joanna Stawczyk

Mówi się, że reklama jest dźwignią handlu. Zdaje się, że marka pasty do zębów, która zaprosiła do kampanii reklamowej Krzysztofa Ibisza, trafiła w dziesiątkę. Tańczący i rapujący prezenter rozbawił internautów do łez, a filmik zatytułowany "Uśmiech proszę!" stał się viralem. Gwiazdor Polsatu dał czadu.

Reklama pasty do zębów z Krzysztofem Ibiszem robi furorę. Fani rozbawieni Fot. YouTube.com / @ON - Włącz wybielanie. Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Ponad 20 lat temu Krzysztof Ibisz związał się z telewizją Polsat. Dziś jest jedną z najpopularniejszych gwiazd tej stacji

Tymczasem prezenter, który niedawno powitał na świecie trzeciego syna, został twarzą kampanii pasty do zębów

Spot zatytułowany "Uśmiech proszę!" zachwycił fanów, którzy twierdzą, że piosenka powinna wylądować na Spotify-u

Reklama pasty do zębów z Krzysztofem Ibiszem robi furorę. Fani rozbawieni Jego początek kariery w mediach sięga lat 90. Zaczynał w Telewizji Polskiej. Potem miał też krótki epizod z TVN. Ostatecznie w 2000 roku trafił do Polsatu i tu już pozostał. Wielu doskonale pamięta go z roli prowadzącego w takich programach, jak: "Awantura o kasę", "Jak oni śpiewają" i wielu innych. Do dziś jest natomiast gospodarzem formatu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". I ma także swój talk-show "Demakijaż". Prywatnie gwiazdor Polsatu od 2021 roku jest mężem Joanny Ibisz (wcześniej Kudzbalskiej). We wrześniu ubiegłego roku na świat przyszło ich pierwsze dziecko. Chłopiec ma na imię Borys i jest oczkiem w głowie rodziców. Ostatnio Ibisz pokazał urocze nagranie, gdzie jego synek gaworzy jak najęty. Prezenter ma dziś 57 lat, ale często słyszy, że czas zatrzymał się dla niego dwie dekady temu. Swoją kondycją może zawstydzić niejednego trzydziestolatka. Cechą charakterystyczną dla Krzysztof Ibisza jest jego "ciągle młodzieńczy wygląd" i śnieżno białe zęby. Właśnie ten atrybut postanowiła wykorzystać marka pasty do zębów, która zaprosiła Ibisza do współpracy. Efekt? Reklama, która podbija YouTube. Gwiazdor tańczy i rapuje: "Tak, chcę widzieć błysk z twoich ust. Zwykle nie gryzę, więc pokaż je już. Każdy twój ząbek ucieszy dziś mnie. O szczery uśmiech więc proszę cię. Tak, wszystkie zęby piękne są. Pokaż więc swoje, śmiało, come on. Masz biały uśmiech, o pokaz wnoszę. Więc spójrz mi w oczy i uśmiech proszę" – śpiewa uśmiechnięty Ibisz. "Za jeden uśmiech podróż chcę odbyć. U swych lodowców każdy szczyt zdobyć. A to dopiero drogi początki. Chodź razem ze mną - przystanek Ząbki. Rzucam wyzwanie. Swój challenge głoszę. Przebij ten blask, gdy wargi unoszę. Wiesz, że długo czekać nie znoszę. Pozdrawiam Krzysztof Ibisz i... uśmiech proszę!" – słyszymy. Internauci są rozbawieni, a niektórzy z nich wręcz zakochani w reklamie pasty do zębów z Ibiszem. W sekcji komentarzy pojawiło się mnóstwo pozytywnych reakcji. "Hit! Normalnie hit! Dawno się tak nie uśmiałam"; "Coś kapitalnego, utwór musi być na Spotify"; "W końcu coś na godnym poziomie w tym polskim rapie"; "Tego się nie spodziewałem! Pan Krzysio wymiata, nie mogę opanować śmiechu" – pisali. "Szczerze to jedna z najlepszych, a jednocześnie najgorszych reklam. Brawa dla montażysty, brawa dla Krzysztofa Ibisza. Dystans, zabawa, wszystko na plus. Muzyka jest straszna, ale wpada w ucho i serio mam ochotę kupić pastę z polecenia Pana Ibisza" – stwierdził jeden z fanów.

