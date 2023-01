R

Roksana Węgiel w ubiegły weekend świętowała swoje 18. urodziny. Wyprawiła huczną imprezę w górach, a fotorelacją podzieliła się w mediach społecznościowych. Nie zabrakło dużego tortu, ścianki dekoracyjnej i specjalnych gości. U jej boku był też chłopak Kevin Mglej, któremu nie szczędziła czułości na parkiecie.

Tak Roksana Węgiel obchodziła 18. urodziny. fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Roxi Węgiel 11 stycznia 2023 roku skończyła 18 lat

Kilka dni później z tej okazji odbyła się impreza w jednym z hoteli w Bukowinie Tatrzańskiej

Młoda gwiazda podzieliła się zdjęciami z tego wydarzenia. Pokazała tort, gości i kadry z ukochanym

Dla wielu okres od jej pierwszego występu w programie "The Voice Kids" do osiągnięcia pełnoletności, minął, jak mrugnięcie. Przez te lata Roxie Węgiel bardzo się zmieniła. Z nieśmiałej i skrytej dziewczynki, stała się dojrzałą i pewną siebie nastolatką.

11 stycznia 2023 roku był dla niej szczególny. Od tego dnia Roksana jest już dorosła. Nastolatka na swoim InstaStory chętnie dzieliła się nadsyłanymi życzeniami od przyjaciół, znajomych, współpracowników i wiernych fanów.

Nietypowe życzenia złożyła jej mama Edyta Węgiel. Kobieta udostępniła zdjęcie swojej pociechy, nawet te z brzucha (zdjęcia USG).

"Cóż to była za noc". Tak Roxie bawiła się na swojej 18-stce

Roxie w najnowszej publikacji na instagramowym koncie pokazała zdjęcie ze swojej imprezy. "Cóż to była za noc!" – dodała w opisie. "Dziękuję wszystkim, z którymi mogłam celebrować moje 18 urodziny. Cudownie się bawiłam, na pewno zapamiętam ten wieczór na długo" – przyznała.

Sama zainteresowana na tę wyjątkową okazję założyła czerwoną, błyszczącą sukienkę. Na zdjęciach widać, że ważne momenty nagrywał kamerzysta, a gwiazda mogła zdmuchnąć świeczki z wielkiego czarnego tortu z kryształkami.

W serii pojawiły się też kadry z rodzicami i bratem. Przy wokalistce tego dnia był oczywiście jej chłopak. Gwiazda jest w związku z Kevinem Mglejem, 26-letnim songwriterem. Zakochani chętnie wymieniali się czułościami na parkiecie.

W ubiegłym tygodniu piosenkarka udzieliła kilku wywiadów. To właśnie w jednym z nich ogłosiła, że jest w związku. – Nikogo i niczego w życiu nie byłam tak pewna, jak tej relacji. Bardzo mnie wspiera (Kevin Mglej - przyp. red.) i rozumie. Jest moją bezpieczną przystanią, do której zawsze chcę wracać, kiedy wzbierają fale show-biznesu – mówiła dla Plejady.

Dodatkowo młoda artystka odniosła się do różnicy wieku pomiędzy nią, a jej ukochanym. – Dokładnie taka sama różnica jest między moimi rodzicami – moja mama miała 17 lat, kiedy poznała tatę, który w tamtym momencie miał 25 lat. Aktualnie są już 20 kilka lat razem z trójką dzieci i ogromnym szczęściem – podkreśliła.

Węgiel ostatnio zaczęła mówić głośno o swoich prywatnych sprawach i przekonaniach. W rozmowie z inną redakcją opowiedziała o swoim stosunku do wiary katolickiej. W środowisku celebryckim coraz więcej osób mówi o apostazji, 18-latka jednak nie podąża za tym "trendem". Wyznała, że jest praktykującą katoliczką.

– Jak czuję potrzebę, to idę do kościoła. To nie jest jakiś przymus, że co niedzielę chodzę, tylko po prostu chcę tam chodzić. Naprawdę można trafić na fajną mszę, na fajne kazanie – wyznała w rozmowie z o2. Ma też wśród swoich przyjaciół osoby, które są wierzące. – Trzeba trochę przełamać ten stereotyp Kościoła, bo każdy myśli, że jak ktoś chodzi do kościoła, to jest po prostu jakimś starym wapniakiem. Chodzę do kościoła z moją ekipą, która jest bardzo, że tak powiem, współczesna i totalnie to są super ziomale, więc trzeba trochę uświadamiać ludzi – dodała.