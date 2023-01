O

Od środy, po długiej przerwie, do Polski powróci zima. Jak podają synoptycy, opady chwilami mogą być intensywne. W niektórych częściach kraju należy spodziewać się spadku temperatury poniżej 0°C. "Zalecamy zachować ostrożność na drogach, będzie ślisko" – ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Do Polski wraca zima Fot. Karol Makurat / REPORTER / Windy.com

W ostatnich dniach w pogodzie dzieje się naprawdę sporo. Jeszcze w niedzielę przez Polskę przechodziła wichura, pierwsza część tygodnia była spokojniejsza i przypominała jesień, jednak od środy do kraju powraca zima. I wszystko wskazuje na to, że zostanie z nami nieco dłużej.

Do Polski wraca zima. IMGW ostrzega

W środowy poranek nad Małopolskę przemieścił się płytki niż, który wieczorem dotrze już nad Suwalszczyznę. Wraz z nim nadejdzie także układ frontów atmosferycznych, który przyniesie nad wschodnią część kraju opady deszczu, a od Dolnego Śląska po Mazury opady śniegu i deszczu ze śniegiem.

Jak przekazał w komunikacie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, opady chwilami mogą być intensywne, a w południo-wschodniej Polsce spodziewane są wzrosty poziomu wody "w strefie stanów wysokich". Miejscami wzrosty te mogą mieć gwałtowny charakter z lokalnymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych, a także alarmowych.

"Na południowym wschodzie może spaść do 35 mm deszczu, a w pasie od Dolnego Śląska po Mazury opady śniegu mogą przynieść wzrost grubości pokrywy śnieżnej o 8 cm do 15 cm" – ostrzegł IMGW w komunikacie przekazanym PAP we wtorek wieczorem.

Chwilami opadom będą towarzyszyć silne porywy wiatru – najpierw z kierunku północnego, a następnie zachodniego, które mogą powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Według synoptyków ze środy na czwartek opady śniegu, które nadejdą wraz z niżem, będą występować już tylko na Mazurach. Jednak już w czwartek rano na południowym wschodzie pojawi się kolejna strefa opadów śniegu i obejmie Podkarpacie, Małopolskę i Lubelszczyznę, powodując przyrost grubości pokrywy śnieżnej do 10 cm.

W południowo-wschodniej części kraju w środę temperatura wzrośnie do 9°C, na pozostałym obszarze termometry wskażą około 1°C. W nocy ze środy na czwartek synoptycy prognozują spadek temperatury poniżej 0°C. IMGW ostrzega przed oblodzeniem nawierzchni dróg i chodników. "Zalecamy zachować ostrożność na drogach, będzie ślisko!" – przekazano w komunikacie.

Jaka pogoda na koniec tygodnia?

W piątek IMGW prognozuje ponownie lepszą pogodę na północnym zachodzie kraju, gdzie wystąpią przejaśnienia i na ogół będzie bez opadów. "W pozostałych regionach pochmurno z opadami śniegu, w Małopolsce i na Śląsku miejscami intensywnymi" – informuje IMGW na swojej stronie. Temperatura maksymalna wyniesie od 0°C w Małopolsce do 5°C na wybrzeżu.

W sobotę będzie pochmurno, wietrznie i z opadami śniegu, które na wschodzie będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i śnieg, dodatkowo na Suwalszczyźnie lokalnie marznący i powodujący gołoledź. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C, na wybrzeżu i Podkarpaciu około 5°C.

W niedzielę niewiele się zmieni – będzie pochmurno z opadami śniegu, a na północnym zachodzie deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 0°C do 4°C.