Awantura na komendzie. Pijana kobieta przyjechała "uwolnić" ukochanego

Agnieszka Miastowska

Policjanci z Oławy mieli okazję przeprowadzić niecodzienną interwencję. Kilkukrotnie jednej nocy przyjeżdżali do pary, która pokłóciła się pod wypływem alkoholu. Ostatecznie agresywnego mężczyznę zatrzymali do wytrzeźwienia. Jego ukochana postanowiła go uratować i przyjechała autem na komisariat, żądając jego wypuszczenia. Nie wzięła jednak pod uwagę, że sama była pod wpływem alkoholu. Trafiła do celi obok.

Gdy po drugiej interwencji policjanci zabierali agresywnego mężczyznę, kobieta prosiła, by jednak tego nie robić, bo wezwała ich "z troski o jego zdrowie"

31-latka z Oławy postanowiła odbić partnera z komisariatu, w tym celu pojechała tam autem - sama była pijana

Pijana 31-latka chciała uratować partnera z komisariatu Policjanci otrzymali zgłoszenie w niedzielę 15 stycznia, dotyczyło ono nieporozumienia pomiędzy 31-letnią kobietą i jej 30-letnim partnerem. Między parą doszło do sprzeczki, podczas wspólnego spożywania alkoholu. Mężczyzna miał jednak opuścić mieszkanie, żeby nie kontynuować awantury i policjanci nie zastali go na miejscu. Wrócił jednak chwilę po oddaleniu się mundurowych. Jak w rozmowie z wp.pl mówi asp. szt. Wioletta Polerowicz: "Obserwująca czynności partnerka mężczyzny chciała wycofać interwencję, tłumacząc swoje zgłoszenie miłością do partnera i troską o jego zdrowie". Ten miał być jednak agresywny nawet wobec sąsiadów i stanowić zagrożenie dla mieszkańców. Partner 31-latki został odprowadzony do policyjnego aresztu, a ta zdawała się zszokowana faktem, że jej telefon doprowadził do jego zatrzymania. Postanowiła więc "odbić" ukochanego z komisariatu i na miejsce udała się autem, a dokładnie osobowym Audi. Zignorowała zakaz ruch i wjechała "pod prąd" w ul. Kopernika, po czym zaparkowała na miejscach wyznaczonych dla radiowozów. Następnie weszła do budynku komendy, żądając spotkania z zatrzymanym partnerem. Pijana parkowała na miejscu dla radiowozów Policjantka z Ogniwa Ruchu Drogowego nie znała sprawy, ale zauważyła, że kobieta nie wysławia się i nie zachowuje w prawidłowy sposób. - Policjantka, widząc niewłaściwie zaparkowane auto oraz sposób rozmowy kobiety z dyżurnym, zrozumiała, że ma do czynienia z osobą nietrzeźwą. Kierująca Audi, poruszając się samochodem po ulicach miasta, miała w organizmie blisko dwa promile alkoholu - przekazała Polerowicz w rozmowie z portalem. Co więcej, funkcjonariusze zauważyli, że samochód posiada uszkodzenia, które mogły powstać w czasie parkowania na policyjnym parkingu. Samochód mieszkanki Oławy zabezpieczono i przy pomocy drogowej przewieziono na parking strzeżony. Okoliczności tej sytuacji będą szczegółowo analizowane i wyjaśniane. To nie był jednak koniec interwencji wobec kobiety tego dnia. Po czynnościach procesowych nie chciała opuścić budynku bez wypuszczenia jej partnera. Wszczęła awanturę i zachowywała się agresywnie wobec policjantów i osób postronnych. Jak przekazała portalowi policjantka, kobieta podobnie jak jej partner została wreszcie zatrzymana, ale wbrew jej oczekiwaniom "nie trafiła do tej samej celi, co jej partner".

