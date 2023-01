M

Minister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow, wygłosił w Moskwie kolejne propagandowe wystąpienie. Tym razem nie tylko próbował przekonywać, że Rosja, która każdego dnia ostrzeliwuje Ukrainę, jest ofiarą konfliktu, lecz także oskarżył Zachód o działania stosowane wcześniej przez Adolfa Hitlera. – Celem jest ostateczne rozwiązanie kwestii rosyjskiej – przekonywał zebranych na sali rosyjskich dziennikarzy.

Siergiej Ławrow na konferencji prasowej. Porównał działania USA i państw Zachodu do działań Adolfa Hitlera fot. Alexander Zemlianichenko/Associated Press/East News

Siergiej Ławrow porównał działania Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników (chodzi o wsparcie wysyłane Ukrainie przez te kraje) do działań... Adolfa Hitlera

W propagandowych wystąpieniu przekonywał, że rzeczywistym celem Zachodu jest doprowadzenie do upadku Rosji

Ani słowem nie wspomniał, że to Rosja napadła na Ukrainę i nie ustaje m.in. w atakach na cele cywilne

Wypowiedziane na konferencji prasowej 18 stycznia słowa Siergieja Ławrowa przytacza Agencja Reutera. Jak wskazano, szef rosyjskiej dyplomacji stwierdził, że Stany Zjednoczone stworzyły "koalicję krajów europejskich", chcąc rozwiązać "kwestię rosyjską" w taki sam sposób, w jaki Adolf Hitler podczas II wojny światowej szukał "ostatecznego rozwiązania" w celu wykorzenienia Żydów z Europy.

Siergiej Ławrow powołał się na działania Hitlera. Twierdzi, że tak jak on postępują Stany Zjednoczone

– Tak jak Adolf Hitler chciał ostatecznego rozwiązania "kwestii żydowskiej", tak teraz, patrząc na zachowanie zachodnich polityków… Oni wyraźnie mówią, że Rosja musi ponieść strategiczną klęskę – powiedział Ławrow. Jego wystąpienie wpisuje się w propagandę Kremla, który utrzymuje, że to Rosja jest obiektem ataków, a nie krajem atakującym. Podobne tezy wygłasza też Władimir Putin.

– Jak Napoleon, który zmobilizował prawie całą Europę przeciwko Imperium Rosyjskiemu… Jak Hitler... (...). Teraz Stany Zjednoczone utworzyły koalicję z większością wszystkich Europejczyków, którzy są częścią NATO, i nie tylko – także członkami Unii Europejskiej – mówił.

Ławrow ani razu nie stwierdził, że to Rosja napadła na Ukrainę i atakuje ją na zmasowaną skalę od blisko roku. Stwierdził za to, że NATO "poprzez Ukrainę prowadzi wojnę przeciwko naszemu krajowi".

– Z dokładnie tym samym celem, którym jest ostateczne rozwiązanie kwestii rosyjskiej. Tak jak Hitler chciał ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej – mówił, dodając, że niektórzy zachodni politolodzy "dyskutują, że konieczna jest dekolonizacja Rosji, która znowu jest za duża".

Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej to eufemistyczne określenie nazistowskiego planu zagłady europejskich Żydów, które przedstawiono na konferencji w Wannsee 20 stycznia 1942 roku. Jego realizacja doprowadziła do systematycznego wymordowania 6 milionów Żydów i członków innych mniejszości.

Ławrow podczas swojego wystąpienia dla rosyjskich dziennikarzy stwierdził też, że "pewnego dnia wojna się skończy", ale nie może on sobie na razie wyobrazić, jak będzie wyglądał świat po niej. – To będzie zależało od Europy – mówił.

To kolejne słowa Ławrowa o Hitlerze

Dziennikarze Agencji Reutera przypominają, że Ławrow już w ubiegłym roku wywołał międzynarodowe poruszenie, nawiązując do działań Adolfa Hitlera. Chodzi o wypowiedź z maja ubiegłego roku.

Wtedy Ławrow w rozmowie z włoskim kanałem Rete 4 próbował przekonywać, że Rosja walczy w Ukrainie o "denazyfikację" regionu. W pewnym momencie porównał do Hitlera prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. – On wysuwa argument: jaka może być denazyfikacja, skoro sam jest Żydem. Mogę się mylić, ale Hitler też miał żydowską krew. To absolutnie nic nie znaczy. Mądry naród żydowski mawia, że najbardziej zapiekli antysemici zwykle są Żydami.

Wówczas premier Izraela, Ja’ir Lapid, natychmiast wówczas zareagował. "Słowa Ławrowa są niewybaczalne i oburzające, a dodatkowo stanowią straszny błąd historyczny. Żydzi nie mordowali w Holokauście samych siebie. Najniższym poziomem rasizmu wobec Żydów jest oskarżanie ich o antysemityzm" – wskazał. Na dywanik wezwano też rosyjskiego ambasadora w Izraelu.

Wojna w Ukrainie. W Dnieprze zginęło wielu cywilów

Po lutowym ataku Rosji wojna w Ukrainie trwa już 329. dni. W ostatnich dniach celem ataków był m.in. Dniepr. Tam Rosjanie ostrzelali m.in. blok mieszkalny w Dnieprze. Zginęło 44 cywilów, w tym pięcioro dzieci. Rannych jest 79 osób, w tym 16 dzieci. Kancelaria prezydenta Wołodymyra Zełenskiego podała, że w ostrzale zniszczono ponad 200 mieszkań, których mieszkańcy musieli zostać przesiedleni.

