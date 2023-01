M

W środę (18 stycznia) na Instagramie Michała Wiśniewskiego pojawiło się przejmujące wideo. Piosenkarz ze łzami w oczach przekazał, że potrzebuje pomocy.

– Zwracam się do państwa z wielką prośbą o pomoc. Myślałem, że nie będę musiał wszystkim opowiadać tej historii, dlatego nikogo nie informowałem, ale teraz potrzebuję. Potrzebuję krwi grupy 0Rh- dla mojej mamy, która leży w Warszawie. Ona potrzebuje waszej pomocy, nas wszystkich, z resztą ja zrobię to samo – wyznał.

– Oddam, bo mam taką samą grupę krwi jak ona. Możecie oddawać jakąkolwiek krew, nic się nie zmarnuje. Będę zobowiązany i nie zapomnę. Potwierdzenia przesyłajcie na priv – dodał.

Pod publikacją sympatycy artysty nie zawiedli i zaczęli deklarować, że oddadzą krew. W wielu komentarzach pojawiły się też słowa otuchy dla wokalisty i pani Grażyny.

Michał Wiśniewski nie miał łatwego dzieciństwa. Przez lata nie miał kontaktu z mamą

Dziś Wiśniewski jest jednym z najpopularniejszych polskich wokalistów. Życie muzyka nie zawsze jednak było usłane różami. Zanim osiągnął wielki sukces na scenie muzycznej musiał mierzyć się z trudnymi doświadczeniami w dzieciństwie. Gdy miał trzy lata, jego rodzice się rozwiedli. Po ich rozwodzie "Wiśnia" zamieszkał z ojcem, który niedługo później popełnił samobójstwo. Przez lata lider Ich Troje nie utrzymywał kontaktu z matką, kilkakrotnie trafiał do domu dziecka i rodziny zastępczej. Wokalista miał o to żal do matki.

Nie podobało mu się też, że była ona uzależniona od alkoholu. Jak powiedział, dawno wybaczył matce, ale nie zapomniał trudnych chwil.

Było wiele prób pogodzenia Wiśniewskich w mediach. Jedna z nich nastąpiła w programie "Jestem jaki jestem". To był początek odbudowy relacji. Już po tamtym programie Michał Wiśniewski postawił ultimatum. Matka miała przestać pić. Zgodziła się i – jak się okazuje – dotrzymała słowa. W 2018 roku wystąpili razem w programie "Oczami matki". Grażyna Wiśniewska mówiła wówczas: – Nie piję już 14 lat. Jestem z siebie bardzo dumna i nawet mi to ciężko nie przychodziło, chociaż miałam styczność z alkoholem, bo u Michała zawsze tego było dużo, jak goście przychodzili, ale wiedziałam, że nie wolno. Wiedziałam, że jak to zrobię, to z Michałem się pożegnam. Dziś "Wiśnia" ma świetne relacje z matką. Oboje mogą na siebie liczyć.

Dodajmy, że w 2021 roku media obiegła informacja o tym, że Grażyna Wiśniewska znalazła miłość i powiedziała "tak!". To wtedy lider Ich Troje opublikował w sieci zdjęcie uśmiechniętej mamy i zapis dialogu, który między nimi wystąpił. Rozmowa potwierdziła, że 68-latka się zaręczyła, choć – jak przyznała, ona i jej partner nie planują wziąć ślubu.