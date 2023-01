J

Jak przekazała "Rzeczpospolita", senator Koalicji Obywatelskiej trafił w poniedziałek 16 stycznia do jednego ze szpitali w Katowicach. Jego stan zdrowia lekarze określają jako ciężki.

Senator KO Marek Plura jest w ciężkim stanie w szpitalu. Fot. East News

Marek Plura to senator, działacz społeczny i psychoterapeuta

Polityk od urodzenia choruje na postępujący zanik mięśni i porusza się wyłącznie na wózku elektrycznym

Obecnie znajduje się w ciężkim stanie w szpitalu

"Rzeczpospolita" przekazała, że 53-letni Marek Plura miał trafić do szpitala trzy dni temu, w poniedziałek 16 stycznia. Lekarze mają walczyć o jego życie. Jak podaje dziennik, senator pochodzący ze Śląska miał chorować na grypę. Informację o jego stanie zdrowia "Rzepa" potwierdziła w śląskiej PO.

Kim jest Marek Plura?

Na oficjalnej stronie polityka możemy m.in przeczytać, że senator KO pochodzi ze Śląska i jest katolikiem. Urodził się 18 lipca 1970 roku w Raciborzu, ale na stale mieszka w Katowicach. Od urodzenia choruje na postępujący zanik mięśni i porusza się wyłącznie na wózku elektrycznym. Marek Plura ukończył studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie, a także studia podyplomowe z zakresu psychoterapii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Sam określa się pracownikiem socjalnym.

Jest m.in. inicjatorem corocznego "Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek", nagrody przyznawanej niepełnosprawnym kobietom wnoszącym istotny wkład w życie społeczne kraju. W 2006 roku Marek Plura został radnym Rady Miasta Katowice.

Rok później został posłem. W 2011 roku został ponownie wybrany do Sejmu. W 2014 roku wybrano go na posła do Parlamentu Europejskiego. Dwukrotnie był autorem projektów, które miały na celu wprowadzenie regionalnego języka śląskiego, których Sejm ostatecznie nie uchwalił.

