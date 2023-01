P

Piotr Liroy-Marzec od około dwudziestu lat był w związku z Joanną Krochmalską. Pobrali się w 2012 roku. Doczekali się trójki dzieci. Od 2020 roku pozostawali w separacji. Teraz kobieta na łamach "Wysokich Obcasów" stwierdziła, że musi walczyć o alimenty na dzieci.

Była partnerka Liroya walczy o alimenty. "Dałam sprawę do komornika" Fot. Pawel Wodzynski/East News

W 2022 roku Liroy definitywnie zakończył swój wieloletni związek z Joanną Krochmalską

Wcześniej para była przez dłuższy czas w separacji

Teraz kobieta oskarża go o niepłacenie alimentów i przemoc ekonomiczną

Przypomniała, że Liroy jako polityk sam chciał walczyć z alimenciarzami

W kwietniu ubiegłego roku pisaliśmy o tym, że muzyk i była modelka podjęli kategoryczną decyzję o końcu małżeństwa. – Piotr i Joasia byli wcześniej długo w separacji, a jakiś czas temu ostatecznie się rozstali. Uznali, że ich miłość wygasła. Piotrek wyprowadził się z domu i teraz mieszka w mieszkaniu kolegi – doniósł wówczas informator serwisu Plotek.

– Próbuje swoich sił w różnych biznesach, żeby mieć na swoje utrzymanie oraz na alimenty. Z Joasią ma przecież troje dzieci, a jeszcze zanim ją spotkał, miał syna z poprzedniego związku – dodał.

Tymczasem sama Joanna Krochmalska przerwała milczenie, udzielając obszernego wywiadu dla "Wysokich Obcasów".

– Zaczęło się między nami psuć, kiedy Piotr poszedł do Sejmu. Wspierałam go w tym, przenieśliśmy się z Gdańska do Warszawy. Piotr był politykiem, nie było go w domu, jego sprawy nagle stały się o wiele ważniejsze niż moje, które nie były "wagi państwowej" – powiedziała.

Przypomnijmy, że Liroy w 2015 roku wystartował z ramienia Kukiz'15 w wyborach parlamentarnych. Został posłem na jedną kadencję. Żona muzyka żali się, że jego zachowanie stawało się coraz bardziej nieznośne, a przede wszystkim krzywdzące.

– Piotr coraz częściej podnosił głos, stawał się agresywny, musiałam dzwonić po policję. Bardzo często mnie krytykował, poniżał – relacjonowała.

Potem Liroy został uczestnikiem programu "Przez Atlantyk", w którym z grupą celebrytów przemierza ocean. – To wolny duch, dlatego tak znakomicie odnalazł się w czasie rejsu przez Atlantyk. To pragnienie wolności i imprezowy styl życia połączył go z Antkiem Królikowskim, z którym bardzo się w programie zaprzyjaźnili – mówił jeden z pracowników produkcji TVN.

Krochmalska twierdzi, że właśnie wtedy były partner nie regulował już opłat za rachunki, czego pokłosiem było odcięcie prądu, gazu i internetu. Groziła jej eksmisja. Kobieta zaznaczyła, że teraz musi walczyć o środki do życia dla dzieci.

Z relacji byłej modelki wynika, że raper znany z przebojów "Scyzoryk" czy "Scoobiedoo Ya" "pełnych alimentów nie płaci, twierdząc, że nie ma pieniędzy".– Piotr krytykował alimenciarzy, mężczyzn, którzy nie łożą na swoje dzieci i wyzłośliwiają się nad byłymi żonami – wspomniała w rozmowie.

Podczas sprawy o poręczenie alimentacyjne Piotr wyrzucił mi, że pobieram 500 plus i alimenty powinny być o tę kwotę pomniejszone. Zapłacił dwa razy i się skończyło. Dałam sprawę do komornika.

Kobiecie przyznano świadczenie w wysokości 1,2 tys. zł na dziecko. Razem 2,4 tys.zł, bo jedno z trójki jest już pełnoletnie. – Ściąga mu z pensji 870 zł, nie może więcej. Skończyło się też mówienie, że jestem dobrą matką. Nagle stałam się najgorsza. Napisał do sądu pismo, w którym oskarża mnie, że jestem toksyczna – powiedziała.

Liroy został poproszony przez "Wysokie Obcasy" o wydanie stanowiska w tej sprawie. Wypowiedział się dość zwięźle, kwitując, że zarzuty pod jego adresem "to jakieś brednie". Pod postem, promującym wywiad z Krochmalską, głos zabrała Karolina Korwin-Piotrowska.

"Następny do kolekcji dzbanów" – stwierdziła dziennikarka, która nieraz wypowiadała się ostro na temat mężczyzn, którzy lekceważą obowiązek alimentacyjny.