Alec Baldwin został w czwartek 19 stycznia oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci w związku ze śmiertelnym postrzeleniem operatorki 42-letniej Halyny Hutchins na planie filmu "Rust" pod koniec października 2021 roku. Taki sam zarzut usłyszy rekwizytorka Hannah Gutierrez Reed.

Prokuratura w stanie Nowy Meksyk poinformowała o tym w czwartek, 19 stycznia

42-letnia operatorka Halyna Hutchins zmarła w wyniku wystrzelenia naboju z pistoletu trzymanego przez aktora

Wówczas ranny został również reżyser Joel Souza

Przypomnijmy, że do wypadku na planie westernu "Rust" kręconego w Nowym Meksyku doszło pod koniec października 2021 roku. W jego wyniku Alec Baldwin postrzelił dwie osoby: reżysera Joela Souzę oraz operatorkę Halynę Hutchins. Ten pierwszy trafił do szpitala, z którego po jakimś czasie wyszedł. Niestety, 42-letnia kobieta zmarła na miejscu. Mary Carmack-Altwies, pierwszy sądowy prokurator okręgowy w Santa Fe (stolica stanu Nowy Meksyk), ogłosił zarzuty w oświadczeniu 19 stycznia br.

Alec Baldwin i Hannah Gutierrez Reed są oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci, za co grozi im kara do 18 miesięcy pozbawienia wolności. Zostaną również oskarżeni o wykorzystanie broni palnej, co wiąże się z obowiązkowym minimalnym wyrokiem pięciu lat.

– Po dokładnym przeanalizowaniu dowodów w świetle prawa obowiązującego w stanie Nowy Meksyk ustaliłam, że dowody te są wystarczające, by postawić zarzuty Alecowi Baldwinowi i innym członkom ekipy filmowej. Na mojej warcie nikt nie stoi ponad prawem, a każdy zasługuje na sprawiedliwość – oświadczyła prokurator. Ani 64-letni aktor, ani rekwizytorka dotychczas nie pokusili się o komentarz ws. informacji przekazanych przez prokuraturę.

Przypomnijmy, że w październiku 2022 roku Alec Baldwin i rodzina Halyny Hutchins doszli do ugody. "Z przyjemnością informuję, że zawarliśmy ugodę w sprawie cywilnej wniesionej w imieniu rodziny operatorki Halyny Hutchins" – podano w instagramowym oświadczeniu amerykańskiego filmowca.

"Podczas tego trudnego procesu wszyscy wiedzieli, że najważniejsze jest, aby uczynić to, co będzie najlepsze dla syna Halyny. Jesteśmy ogromnie wdzięczni każdemu, kto przyczynił się do rozwiązania tej bolesnej sytuacji" – dodał Baldwin.

Nadmieńmy, że na jej mocy ugody mąż ofiary, Matthew Hutchins, miał zostać producentem wykonawczym filmu. Zdjęcia do "Rush" miały zostać wznowione w sierpniu 2023 roku.

Porozumienie nie ma wpływu na proces sądowy w sprawie karnej. "Ugoda (...) nie będzie miała wpływu na działania i śledztwo prowadzone przez prokurator okręgową Mary Carmac-Altwies i jej decyzję, czy oskarżyć strony w procesie karnym" – brzmiała treść komunikatu prokuratury okręgowej stanu Nowy Meksyk cytowanego przez "Variety".

"Pozwy cywilne są rozstrzygane prywatnie i często wiążą się z nagrodami finansowymi, za to sprawy karne dotyczą tylko faktów. Jeśli fakty i dowody uzasadnią (...), wówczas zostaną wniesione zarzuty. Nikt nie stoi ponad prawem" – podkreślono w oświadczeniu.

W 2021 roku aktor w wywiadzie dla ABC stwierdził, że nie oddał strzału w kierunku Hutchins i Souzy. – Nigdy nie wycelowałbym broni w nikogo i nie pociągnąłbym za spust. Nigdy – zaręczał. Nie powiedział jednak, jak to się stało, że broń wystrzeliła. Sierpniowy raport FBI wykazał zaś, że trzymana przez niego broń nie wypaliłaby bez pociągnięcia za spust.