Shakira rozbiła bank wyświetleń, wpuszczając numer, w którym ośmieszyła swojego byłego partnera Gerarda Pique i jego partnerkę, z którą ją zdradzał. Media coraz bardziej interesują się 23-latką. Jak donosi hiszpański dziennikarz Jordi Martin z "Socialite", sportowiec pokrył rachunek za pierwszą w życiu operację kosmetyczną swojej 23-letniej partnerki.

Gerard Pique zapłacił za zabieg partnerki? Wiadomo, co sobie poprawiła Fot. GEN/G3 Online/East News

Shakira i Gerard Pique koniec trwającego 12 lat związku ogłosili w czerwcu 2022 roku

W styczniu artystka wydała piosenkę, w której rozprawiła się z przeszłością i niewiernym, byłym partnerem

Oberwało się także jego nowej dziewczynie. Internauci twierdzą, że Clara Chia Marti wizualnie przypomina Shakirę

Według doniesień hiszpańskich mediów piłkarz miał zasponsorować partnerce zabieg plastyczny

Były piłkarz "Dumy Katalonii" Gerard Pique i jego obecna dziewczyna Clara Chia Marti są aktualnie jedną z najgłośniejszych par z powodu wydania dissu Shakiry. Artystka skierowała do swojego ex słowa, że "jest warta tyle, co dwie 22-latki". "Zamieniłeś Ferrari na Twingo, zamieniłeś rolexa na casio" – śpiewa.

Nowa piosenka kolumbijskiej piosenkarki "BZRP Music Sessions #53" pobiła rekordy oglądalności na YouTube, ponieważ została obejrzana ponad 63 miliony razy w ciągu 24 godzin. Uzyskała tytuł najczęściej słuchanej latynoskiej piosenki dnia.

Wokalistka, która ma ponad 80 milionów followersów na Instagramie, świętowała sukces swojego najnowszego utworu po tym, jak przekroczył on próg 100 milionów wyświetleń na YouTube.

"Nigdy nie sądziłam, że to, co traktowałam jako katharsis i co miało przynieść mi ulgę, zostanie numerem jeden na świecie. W dodatku w chwili, gdy mam 45 lat i śpiewam w języku hiszpańskim" – zwróciła się do fanów, a zwłaszcza fanek.

"Chcę przytulić miliony kobiet, które powstają przeciwko tym, przez których czują się nic niewarte. Kobiety, które bronią tego, co czują i myślą, i podnoszą ręce, gdy się nie zgadzają, nawet jeśli inni marszczą brwi, są moją inspiracją" – podkreśliła.

Gerard Pique zapłacił za zabieg partnerki? Wiadomo, co sobie poprawiła

Odkąd w sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia kochanki Pique, fani ocenili, że wizualnie całkiem przypomina Shakirę. Nowe doniesienia głoszą, że Clara Chia Marti miała kosmetyczny zabieg twarzy opłacony przez byłego piłkarza FC Barcelony.

Hiszpański dziennikarz Jordi Martin z "Socialite" zapewnił świat, że operacja, której poddała się partnerka Pique, to jedynie drobny retusz ust. Podobno efekty można już zobaczyć na najnowszych zdjęciach młodej kobiety.

Martin ujawnił tę informację poprzez ostry list skierowany do piłkarza, w którym stanął po stronie zdradzonej Shakiry.

"Wiele osób Cię wspiera, ale ja wciąż myślę to, co przewidziałem 12 lat temu. Że ten związek był dla ciebie zbyt duży. Że miałeś kompleks niższości przy Shakirze. Czułeś się przy niej malutki" – stwierdził.

"Potrzebowałeś 23-letniej dziewczyny, żeby się z ciebie śmiała. Jesteś niedojrzały. Shakira nie potrzebuje, żeby ktoś płacił za jej kosmetyczne poprawki. Myślę, że zapłaciłeś za usta Clary kilka dni temu, prawda? Musiałeś pociągnąć za sznurki, żeby zatrudnić Clarę w swojej firmie" – dodał.

Mowa o firmie Kosmos, zajmującej się rozwojem projektów związanych ze sportem. Podobno ukochana piłkarza obecnie rzadko wychodzi z domu. Miała się zaszyć po tym, jak Shakira wypuściła muzyczny diss, o którym mówi cały świat.