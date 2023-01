O

O rozstaniu Shakiry i Gerarda Pique zrobiło się w ostatnim czasie bardzo głośno. Z najnowszych doniesień hiszpańskiej prasy dowiadujemy się, jak gwiazda wpadła na trop, że partner ją zdradza.

Shakira i Gerard Pique rozstali się kilka miesięcy temu. Fot. PAU BARRENA/AFP/East News // Fot. PAU BARRENA/AFP/East News

Shakira i Gerard Pique byli razem przez ponad dekadę. Doczekali się dwójki dzieci

W czerwcu 2022 roku zaczęły pojawiać się informacje o ich rozstaniu. Niedługo później potwierdzili je sami zainteresowani

Na zakończenie ich związku miała mieć wpływ nowa relacja byłego zawodnika FC Barcelony z inną kobietą

Jak piosenkarka dowiedziała się o tym, że piłkarz z kimś się spotyka?

Jeszcze niedawno niektóre media podawały, że Shakira odkryła potajemne spotkania Gerarda Pique po... pustym słoiku jej ulubionego dżemu. Wiedziała bowiem, że ani jej partner, ani dzieci nie jedzą tego przysmaku.

Ostatnio gwiazda udzieliła wywiadu dla "This Morning". Choć w czasie rozmowy nie potwierdziła, że chodziło o wyjedzony dżem, to przyznała, iż sprawdzała czasem lodówkę, aby zobaczyć, co z niej znikało w czasie jej nieobecności.

Shakira już od jakiegoś czasy miała podejrzewać, że Gerard coś ukrywa, dlatego skorzystała z usług agencji detektywistycznej. Dla "El Gordo y la Flaca" potwierdziła, że kontaktowała się z detektywami.

Niektóre fotografie piłkarza z tajemniczą blondynką wyciekły nawet do mediów. Ponoć miałaby być też takie ujęcia, za które gwiazda słono zapłaciła, aby nie ujrzały światła dziennego.

Z relacji dziennikarza Jordiego Martina, który od lat przygląda się Gerardowi i Shakirze wynika, że wokalista nie była za tym, aby opinia publiczna dowiedziała się o związkowych perturbacja jej i Pique. Ku zaskoczeniu wielu to piłkarz chciał, aby fani byli świadomi, że nie są już razem.

Historia Shakiry i Gerarda Pique

Shakira i Gerard Pique byli jedną z najbardziej znanych par w piłkarskim świecie, oczywiście obok Davida i Victorii Beckhamów. Piłkarz i wokalistka poznali się 12 lat temu na planie teledysku do hitu "Waka Waka", który był hymnem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2010 roku.

Nie wzięli ślubu, ale doczekali się dwójki dzieci. Starszy syn, Milan ma dziewięć lat, natomiast młodszy – Sasha jest siedmiolatkiem W czerwcu ubiegłego roku hiszpańskie media rozpisywały się o tym, że para przeżywa poważny kryzys. Sportowiec miał się wyprowadzić od rodziny i zamieszkać w swoim starym mieszkaniu w Barcelonie.

Nie trzeba było długo czekać na komentarz samych zainteresowanych. Ogłosili wówczas, że ich związek przechodzi do historii. "Z przykrością potwierdzamy, że rozstajemy się" – przekazali. "Ze względu na dobro naszych dzieci, które są dla nas najważniejsze, prosimy o uszanowanie ich prywatności. Dziękujemy za wyrozumiałość" – czytamy w ich oświadczeniu.

Magazyn "El Periodico" ujawnił, że jedną z najważniejszych przyczyn rozpadu związku Shakiry i Pique miał być fakt, że piłkarz spędzał ostatnio regularnie czas w towarzystwie innej kobiety.

– To 22-letnia dziewczyna, blondynka, bardzo ładna, hostessa (...) Mamy ich wspólne zdjęcia. Mogę powiedzieć, że to ona spowodowała, że zerwał z Shakirą (...) Ta dziewczyna pracowała dla firmy sportowca zajmującej się organizacją imprez – przekazała reporterka Laruq Fa.

Medialne przepychanki Shakiry i Pique

Od kilku dni furorę robi nowa piosenka Shakiry, w której wykonawczyni wyjaśnia swojego byłego partnera i jego nową partnerkę. "Wymieniłeś Ferrari na Twingo, wymieniłeś Rolexa na Casio" - śpiewa gwiazda, a fani nie mają wątpliwości, że chodzi jej o piłkarza.

Gerard Pique odpowiedział na kawałek już następnego dnia po jego opublikowaniu. Ogłosił, że sponsorem Kings League (której jest pomysłodawcą) została firma Casio, czyli ta, z której w swoim utworze nabijała się Shakira.

Okazuje się, że hiszpański piłkarz nie zamierzał na tym zakończyć swojej riposty. Obecnie sieć podbija nagranie, na którym na niedzielne rozgrywki Pique podjeżdża niczym innym, jak wymienionym przez Shakirę... Renault Twingo.