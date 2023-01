J

Jeszcze niedawno media spekulowały na temat kryzysu w związku Sandry Kubickiej i Barona. Wszystko za sprawą podsumowania roku, które modelka udostępniła na swoim Instagramie. Właśnie w nim nie uwzględniła swojego ukochanego. Teraz media donoszą, że para rozstała się jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Spekulacje to jedno, a relacja modelki to drugie.

Media donoszą, że Sandra Kubicka i Aleksander Baron rozstali się Fot. Pawel Wodzynski/East News

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron do tej pory uchodzili za jedną z najpopularniejszych par show-biznesu

Niedawno po raz kolejny pojawiły się spekulacje na temat kryzysu w związku celebrytów

Najnowsze InstaStories z Malediwów sugeruje coś innego

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron zostali parą w zeszłym roku. Od samego początku swoją relacją chętnie chwalili się w mediach społecznościowych. W trakcie wywiadów modelka często podkreślała, że jest bardzo szczęśliwa i w przyszłości chciałaby zostać mamą.

Kiedy wszyscy sądzili, że zakochani niebawem ogłoszą swoje zaręczyny, w mediach pojawiły się spekulacje o ponownym kryzysie w relacji pary. Modelka cały czas zaprzecza rzekomym plotkom na temat rozstania, zapewniając, że u niej wszystko jest w jak najlepszym porządku.

Media: Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron rozstali się

Osoba z bliskiego otoczenia Kubickiej i Barona w rozmowie z portalem party.pl wyjawiła, że para miała rozstać się jeszcze w zeszłym roku. Zakochani ostatni raz pojawili się razem podczas uroczystej gali fundacji Rak'n'Roll. Z doniesień informatora tabloidu wynika, że para ubiegłoroczne święta Bożego Narodzenia spędziła osobno.

"Sandra rozstała się z Alkiem jeszcze przed świętami. Stara się ułożyć swoje życie na nowo. Jest już na aplikacji Raya, to Tinder dla elit. Choć tak naprawdę to w Alku była zakochana do szaleństwa i mam wrażenie, że do tej pory nie poradziła sobie z tym rozstaniem" – twierdzi informator "Party".

Czy to naprawdę koniec?

Modelka niedawno pojawiła się sama na ślubie swoich znajomych. Jednak to nie dowód na to, że to koniec miłości pomiędzy Kubicką i Baronem. Oprócz tego niedawno na Instagramie Kubickiej ukazało się nagranie, na którym tańczy do najnowszego singla Miley Cyrus "Flowers" z dopiskiem "Cały świat w tym momencie". Z pewnością modela miała na myśli, że wszyscy śpiewają i tańczą do najnowszego hitu amerykańskiej wokalistki.

Teraz celebrytka ogłosiła, że w najbliższym okresie w końcu odpocznie, ponieważ właśnie wybiera się na urodzinowy wyjazd na Malediwy. "Uciekam spędzić kolejny raz urodziny na Malediwach, czyli mogę stwierdzić, że to już tradycja. Tym razem mam zamiar odpocząć" – wyznała w social mediach.

Mimo wszystko w swojej relacji na InstaStories dodała kadry ze wspólnie spędzanego czasu z Baronem. Na przekór temu, co możemy przeczytać w mediach, modelka nie poleciała tam sama.

Wspólne "samolotowe SPA" czy uśmiech Barona nie wskazuje na to, by para miała się rozstać. Również nie wygląda na to, by pojechali tam w ramach relacji koleżeńskiej. Niestety informacje "osoby z bliskiego otoczenia pary" mijają się trochę z tym, co możemy zobaczyć w social mediach Kubickiej i nic nie wskazuje na to, by para się rozstała.

Nadmieńmy, że rok temu Baron również zabrał Kubicką właśnie na Malediwy. Modelka była zachwycona. Tak pisała wówczas o urodzinowym prezencie od ukochanego:

"Jestem w najpiękniejszym miejscu na świecie, jakie widziałam, o jakim marzyłam. To było moje największe marzenie, żeby tutaj przylecieć z kimś, kogo kocham (...) Po raz pierwszy w życiu spędzam urodziny na spokojnie i jestem dumna z osoby, którą się stałam, bo ja chciałam spędzić urodziny gdzieś za granicą, a Alek wybrał to miejsce, bo mnie słucha uważnie i wie, o czym marzę".