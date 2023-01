K

Kluczowe rozmowy ministrów obrony 50 państw trwają w bazie lotniczej Ramstein w Niemczech. Zwołano je w związku z ostrzeżeniami Kijowa, że Rosja w najbliższym czasie planuje nowe zmasowane uderzenie na Ukrainę. O ustaleniach rozmów poinformował sekretarz generalny NATO. – Różne kraje Europy zadeklarowały przekazanie Ukrainie sprzętu pancernego i jest to bardzo ważne wsparcie – przekazał Jens Stoltenberg. Na razie brak ustaleń ws. niemieckich czołgów Leopard.

Ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem w amerykańskiej bazie Ramstein w Niemczech Fot. ANDRE PAIN/AFP/East News

Według szefa NATO pomoc przekażą m.in. Polska i Niemcy. Berlin zadeklarował wysłanie wozów bojowych

Rozmowy ministrów obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego i innych państw tzw. grupy kontaktowej zwołano w związku z ostrzeżeniami, że Rosja w najbliższym czasie planuje nowy, zmasowany atak

W położonej w Niemczech amerykańskiej bazie w Ramstein w piątek rozpoczęły się rozmowy grupy kontaktowej ds. wsparcia obronnego Ukrainy. W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele 50 państw. Obradom przewodniczy szef Pentagonu, Lloyd Austin.

Jak zauważa agencja Reutera, rozmowy zwołano w związku z nowym zagrożeniem ze strony Rosji. Jak ostrzega strona ukraińska, mobilizacja żołnierzy i zmiana rosyjskiego dowództwa świadczy o tym, że Władimir Putin planuje kolejny zmasowany atak.

Nowy sprzęt wojskowy dla Ukrainy

W reakcji na plany USA i Finlandia jeszcze przed obradami w Ramstein zadeklarowały przekazanie nowej pomocy Ukrainie. W trakcie spotkania kolejne państwa obiecały wsparcie dla Kijowa, za co minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow dziękował. Jak mówił, jest to wkład w nieuchronne zwycięstwo Ukrainy.

– Jeśli Rosja wygra, będzie to tragedią dla Ukrainy, ale również zagrożeniem dla nas wszystkich – stwierdził w Ramstein sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Według niego konieczne jest nie tylko wysyłanie nowej broni, ale także amunicji do starszych systemów i pomoc w ich utrzymaniu.

Różne kraje Europy zadeklarowały przekazanie Ukrainie sprzętu pancernego i jest to bardzo ważne wsparcie. Chodzi tutaj o niemieckie wozy bojowe Mardery, Wielka Brytania zdecydowała się wysłać Challengery, Polska i Francja również zadeklarowały się wysłać czołgi.

Jednym z kluczowych wątków rozmów w bazie Ramstein była kwestia niemieckich czołgów Leopard 2. Nowy minister obrony w Berlinie Boris Pistorius przyznał, że kwestia zezwolenia na eksport niemieckich czołgów, ale decyzje nie zapadły. Poinformował też, że zlecił kontrolę czołgów Leopard w Niemczech, ale jedynie jako "ewentualne przygotowanie do ewentualnej decyzji" o przekazaniu czołgów.

Rosja zaatakuje z terytorium Białorusi?

W ostatnim czasie niepokój budzą ustalenia w kwestii możliwych planów Rosji. Analitycy z amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną zauważają, że kontakty między Moskwą a Mińskiem w ostatnich dniach zostały zintensyfikowane. Czy to oznacza, że Rosja znów zaatakuje z terenu Białorusi?

Według ekspertów z ISW jest to mniej prawdopodobne w najbliższym czasie, a bardziej pod koniec 2023 roku. Jak wskazują, siły rosyjskie rozmieszczone obecnie na Białorusi przechodzą dopiero rotację szkoleniową i przerzucają się do walki na wschodniej Ukrainie. "Nie zaobserwowano żadnych przesłanek świadczących o tym, że siły rosyjskie na Białorusi dysponują strukturami dowodzenia i kontroli niezbędnymi do zimowego lub wiosennego ataku na Ukrainę 2023 r." – podają analitycy.

Dodają też, że bardziej prawdopodobne wydaje się, że siły rosyjskie mogą teraz ustalać warunki ataku na Ukrainę z Białorusi pod koniec 2023 r. Jest to spójne z doniesieniami ukraińskiego wywiadu o tym, że Rosja i Białoruś planują przeprowadzenie dużych ćwiczeń (Zapad 2023 i Union Shield 2023), które odbędą się prawdopodobnie we wrześniu 2023 r.