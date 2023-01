J

Już w sobotę 21 stycznia przypada dzień babci, a w niedzielę 22 stycznia – dzień dziadka. Zastanawiacie się co podarować swoim bliskim? W końcu zasługują na coś wyjątkowego. Oto pomysły na prezenty dla babci i dziadka na ostatnią chwilę.

Oto kilka pomysłów na prezenty na ostatnią chwilę na dzień babci. Fot. Marek BAZAK / East News

Prezenty dla babci i dziadka na ostatnią chwilę

O swoich babciach i dziadkach powinniśmy pamiętać na co dzień, jednak mają oni też swój specjalny dzień (który notabene ma ciekawą historię), w który dziękujemy im za wszystko i obdarowujemy prezentami. Warto dać im wówczas coś wyjątkowego. Tylko co? Zestaw leków? Lepiej zrezygnujmy z prezentów, które kojarzą się stricte z seniorami. Nie musimy w końcu przypominać im za każdym razem, ile mają lat.

Najważniejsza będzie wasza obecność, której wielu z nich bardzo potrzebuje (lub choć kontakt telefoniczny). Jeśli nie macie pomysłu, podsuwamy wam kilka propozycji na prezenty na dzień babci i dzień dziadka na ostatnią chwilę.

Bon podarunkowy

Jeśli jesteśmy niezdecydowani bądź obawiamy się, że konkretny prezent będzie nietrafiony, bezpieczną opcją będzie podarowanie dziadkowi i babci voucherów lub bonów podarunkowych do jednego z ich ulubionych sklepów. W końcu w takim przypadku to oni sami wybiorą, co sobie za te bony kupią.

Oprawione w ramkę zdjęcie

Bardzo osobistym i niezawodnym prezentem będzie oprawienie w ramkę któregoś z najładniejszych wspólnych zdjęć i wręczenie go dziadkom. Taki podarunek z pewnością przyniesie uśmiech na ich twarzach i zapewni powiew nostalgii. Szczególnie jeśli do zdjęcia dołączymy opis przywodzący najmilsze wspomnienia. Zdjęcia na ostatnią chwilę możesz np. wydrukować z telefonu w samoobsługowych stacjach drukujących dostępnych w różnych sklepach.

Tradycyjnie, czyli kwiaty, czekoladki i życzenia w postaci laurki

Można oczywiście wybrać tradycyjną opcję w postaci czekoladek i kwiatów. Jednak, żeby pokazać, że są to naprawdę prezenty od serca, powinniśmy zrobić do tego własnoręcznie laurkę oraz wymyślić do niej jakieś oryginalne życzenia. Nasze babcie i dziadkowie z pewnością docenią to, nawet jeśli nie jesteśmy już dziećmi.

Jeśli z jakiegoś względu nie możemy zjawić się na miejscu u naszych najbliższych, zawsze warto skorzystać z poczty kwiatowej, a także zadzwonić do nich i porozmawiać z nimi nieco dłużej.

Książki, gry planszowe, puzzle, łamigłówki przestrzenne, malowanki antystresowe

Świetnym rozwiązaniem będzie kupienie naszym babciom i dziadkom czegoś, co nie tylko zapewni im rozrywkę, ale także pozwoli ćwiczyć im sprawność ciała i umysłu (w tym koncentrację i koordynację wzrokowo-ruchową), a także będzie przeciwdziałało m.in. rozwojowi demencji czy choroby Alzheimera.

W wielu sklepach znajdziemy przeróżne gry planszowe, szachy, puzzle, łamigłówki przestrzenne czy odstresowujące kolorowanki dla dorosłych. Na prezent warto wybrać także jakąś ciekawą książkę. Jeśli nasi dziadkowie mają problemy ze wzrokiem, zawsze możemy kupić e-booka albo tradycyjną papierową książkę z większymi literami przystosowaną dla seniorów.

Voucher na zabiegi kosmetyczne lub masaż

Równie dobrym prezentem jak gry planszowe i książki będzie podarowanie vouchera na masaż lub zabiegi kosmetyczne. Nasi dziadkowie i babcie będą mogli się odprężyć, zrelaksować i choć na chwilę zapomnieć o codziennych troskach. Masaż oczywiście wpływa bardzo dobrze nie tylko na zdrowie psychiczne, ale także fizyczne.

Smartfon lub tablet

Jeśli mamy więcej pieniędzy do dyspozycji lub możemy się zrzucić z kilkoma innymi członkami rodziny, a nasi dziadkowie nie są dobrze zaznajomieni z nowoczesnymi technologiami, zawsze możemy kupić im w prezencie tablet, komputer lub smartfona i nauczyć ich jego obsługi, żeby byli z nami w lepszym kontakcie, a także, żeby mieli dodatkową rozrywkę.

