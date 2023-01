B

Beata Pawlikowska weszła w nowy rok z przytupem. Jej wypowiedź o depresji wciąż jest na językach oburzonych Polaków. Nie jest tajemnicą, że podróżnicza przed laty była związana z Wojciechem Cejrowskim. Jak wspomina związek z prawicowym pisarzem i publicystą? Nie było im po drodze.

Beata Pawlikowska szczerze o małżeństwie z Cejrowskim. "Nie lubiliśmy się"

Podróżniczka i autorka książek Beata Pawlikowska niedawno zamieściła na swoim kanale w serwisie YouTube film "Depresja. Najnowsze badania naukowe"

Podważyła farmakologiczne leczenie depresji, czym wywołała masowe oburzenie. Szykowany jest nawet pozew przeciwko dziennikarce

Nie wszyscy pamiętają, że Pawlikowska dwie dekady temu była w związku z Wojciechem Cejrowskim

Relacji z podróżnikiem nie wspomina najlepiej. Było między nimi wiele różnic

Beata Pawlikowska podzieliła się publicznie swoimi przemyśleniami na temat leczenia depresji, które mogły krzywdząco wpłynąć na niektóre osoby. Szybko jednak przeprosiła. Lekarka Maja Herman założyła zbiórkę na pozew przeciwko dziennikarce, siejącej dezinformację.

"Gdybym wiedziała, że mój film wywoła tak gwałtowną reakcję, nigdy bym go nie opublikowała. Żałuję, że to zrobiłam. Sądziłam, że informacje o nowych badaniach naukowych mogą być ciekawe lub pomocne. Rozumiem, że wiele osób nie życzy sobie, żebym się wypowiadała na ten temat. Szanuję to. Nie zamierzam więcej podejmować tego tematu. Przepraszam osoby, które poczuły się urażone" – podkreśliła Pawlikowska w oświadczeniu.

W latach 90. związek Beaty Pawlikowskiej i Wojciecha Cejrowskiego budził spore emocje wśród rodaków. Sądzono, że są dobrze dobrani, ponieważ łączy ich pasja do podróży i poznawania odległych kultur.

Pobrali się w 1994 roku. Co ciekawe, zdecydowali się wyłącznie na ślub kościelny, którzy może być unieważniony jedynie przez biskupa. Za cywilny podziękowali. Para przez kilka lat próbowała ratować swoją relację. Finalnie w 2004 roku po licznych perturbacjach podjęli decyzję o rozstaniu.

"To był dziwny ślub. Zawarty w kościele, ale nie przekazany dalej do urzędu stanu cywilnego. To znaczy, że oficjalnie w polskich dokumentach jestem i zawsze byłam panną. Dlatego potem nie było rozwodu, a ślub został po prostu anulowany przez sąd biskupi. Dobrze, że tak się stało" – mówiła potem Pawlikowska.

Cejrowski w rozmowie z Plotkiem w 2010 roku zaskoczył, mówiąc, że nie ma za sobą rozwodu. Zapewne miał na myśli ślub cywilny, najczęściej zawierany przez Polaków.

"Żyję w zgodzie z nauczaniem Kościoła Katolickiego. Na każdej Mszy przystępuję do Komunii Świętej. (..) Nie jest prawdą, że mam za sobą rozwód. Nigdy nie komentowałem i nie będę omawiał publicznie mojego życia prywatnego" – oświadczył.

Potem Pawlikowska w rozmowie z "Vivą!" szczerze opowiedziała o małżeństwie z Cejrowskim. "To nie był dobry związek. Nie lubiliśmy się, nie byliśmy przyjaciółmi" – podkreśliła dziennikarka.

Ja nie lubiłam jego kontrowersyjnego programu w telewizji, bo kompletnie nie zgadzałam się z jego poglądami, on nie znosił moich książek, szczególnie tych o życiu. Walczyliśmy, trzaskaliśmy drzwiami, rozstawaliśmy się, wracaliśmy.

Nadmieńmy, że Cejrowski w swojej karierze wielokrotnie obrażał innych ludzi, dzielił na lepszych i gorszych, dehumanizował wszelkie mniejszości.

W 2022 roku prawicowy pisarz i publicysta wygłosił zadziwiające słowa o Władimirze Putinie, po których jego występy odwołały polskie teatry. Mianowicie w rozmowie w Radiu Wnet, że stwierdził, że "na wojnie bardziej zależy Bidenowi niż Putinowi". Przekonywał, że Putin zaatakował Ukrainę, bo Zachód złamał daną obietnicę, że Ukraina będzie neutralna.