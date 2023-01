P

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza zapowiedział konferencję prasową, na której ogłoszone zostanie nazwisko nowego trenera dla naszej reprezentacji. Kolejny selekcjoner kadry ma być z zagranicy. Podczas wydarzenia odpowie na pytania dziennikarzy.

Nowy selekcjoner reprezentacji wybrany. Wiadomo, kiedy oficjalne ogłoszenie. Fot. Polska Press/East News

Już w tym tygodniu poznamy nazwisko nowego trenera naszej kadry nardowej.

Selekcjoner będzie z zagranicy, a swoją wizję prowadzenia polskiej reprezentacji przedstawi podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Konferencje nowego trenera reprezentacji

Cezary Kulesza kilka dni temu oświadczył, że ze strony PZPN decyzja co do wyboru nowego selekcjonera już zapadła. Jednak z oficjalnym ogłoszeniem jego nazwiska trzeba było poczekać na "akceptację drugiej strony".

W niedzielę Kulesza oświadczył na swoim Twitterze, że rozmowy się już zakończyły i zapowiedział w związku z tym konferencję prasową. Odbędzie się ona we wtorek 24 stycznia na Stadionie Narodowym w Warszawie.

"Wybór nie był łatwy, ale wierzę, że z nowym trenerem przeżyjemy wiele pięknych chwil!" - podsumował prezes PZPN.

Na podstawie jego wcześniejszych wypowiedzi wiemy, że nowy trener naszej kadry narodowej pochodzi z zagranicy. Ma być to osoba, która ma już doświadczenie w pracy z inną reprezentacją. To właśnie miało być kryterium kluczowe dla PZPN-u. – Będzie na pewno konferencja prasowa, będzie trener przedstawiony i będziecie mieli możliwość zadania trenerowi, który będzie, pytań i pewnie obszerniej wytłumaczy, jak on to wszystko widzi – zapowiadał wówczas Kulesza.

Kim jest nowy trener reprezentacji?

Po enigmatycznych wypowiedziach prezesa PZPN szybko pojawiły się pierwsze spekulacje. Według TVP Sport nowym trenerem ma zostać 58-letni Portugalczyk Paulo Bento, który jeszcze niedawno prowadził podczas mundialu w Katarze kadrę Korei Południowej, ale po turnieju zdecydował się odejść i poszukać nowych wyzwań. Jego zespół zdołał awansować z grupy H kosztem Ghany oraz Urugwaju, ale został dotkliwie zbity przez Brazylię (1:4) w walce o ćwierćfinał. Bento pracował w Azji od 2018 roku i udało mu się zrealizować podstawowy cel, czyli awans na mundial.

Wcześniej w latach 2010–2014 Paulo Bento był selekcjonerem Portugalczyków, z którymi nie udało mu się osiągnąć sukcesu, choć dotarli do półfinału Euro 2012. Dwa lata później na mundialu w Brazylii Selecao sensacyjne nie wyszli z grupy, a selekcjoner stracił pracę. Przed laty był znakomitym zawodnikiem, gwiazdą Benfiki i Sportingu Lizbona. W drużynie narodowej zagrał 35 razy, dotarł z nią do półfinału Euro 2000.

O tym, że to właśnie Portugalczyk poprowadzi Biało-Czerwonych, miało dowiedzieć się od dawnego współpracownika Bento. Według informatora serwisu Bento jest "zdecydowany pracować dla Polski", a rozmowy znajdują się na finiszu.