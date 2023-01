P

Paulo Bento ma zostać nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski – wynika z informacji TVP Sport. Kontrakt z Portugalczykiem ma zostać podpisany w przyszłym tygodniu.

Cezary Kulesza Fot. Piotr Matusewicz/East News

Nowym selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej ma zostać Paulo Bento – donosi TVP Sport

Oficjalna prezentacja Bento na nowym stanowisku ma mieć miejsce w przyszłym tygodniu

We wtorek prezes PZPN poinformował, że wybrał już selekcjonera dla Biało-Czerwonych i jest on z zagranicy

Media: Paulo Bento selekcjonerem reprezentacji Polski

Prezes PZPN Cezary Kulesza we wtorek odpalił prawdziwą bombę, mówiąc w RMF FM, że dokonał wyboru nowego opiekuna Biało-Czerwonych. Nie mógł jednak zdradzić jego nazwiska, gdyż czekał na zgodę samego zainteresowanego.

Teraz serwis TVP Sport ujawnił, że nowym selekcjonerem reprezentacji Polski zostanie 58-letni Portugalczyk Paulo Bento, który jeszcze niedawno prowadził podczas mundialu w Katarze kadrę Korei Południowej, ale po turnieju zdecydował się odejść i poszukać nowych wyzwań.

Jego zespół zdołał awansować z grupy H kosztem Ghany oraz Urugwaju, ale został dotkliwie zbity przez Brazylię (1:4) w walce o ćwierćfinał. Bento pracował w Azji od 2018 roku i udało mu się zrealizować podstawowy cel, czyli awans na mundial.

Wcześniej w latach 2010–2014 Paulo Bento był selekcjonerem Portugalczyków, z którymi nie udało mu się osiągnąć sukcesu, choć dotarli do półfinału Euro 2012. Dwa lata później na mundialu w Brazylii Selecao sensacyjne nie wyszli z grupy, a selekcjoner stracił pracę. Przed laty był znakomitym zawodnikiem, gwiazdą Benfiki i Sportingu Lizbona. W drużynie narodowej zagrał 35 razy, dotarł z nią do półfinału Euro 2000.

Kiedy oficjalna prezentacja selekcjonera?

O tym, że to właśnie Portugalczyk poprowadzi Biało-Czerwonych, miało dowiedzieć się od dawnego współpracownika Bento. Według informatora serwisu Bento jest "zdecydowany pracować dla Polski", a rozmowy znajdują się na finiszu. W jego sztabie znajdzie się miejsce również dla polskiego trenera, na czym miało szczególnie zależeć prezesowi PZPN. Podpisanie kontraktu i oficjalna prezentacja nowego szkoleniowca mają odbyć się w przyszłym tygodniu. A czas goni. Jak pisaliśmy w naTemat.pl, nowy trener będzie miał bardzo mało czasu, by poznać zespół i przygotować go do pierwszych meczów w eliminacjach Euro 2024. A biało-czerwoni już 24 marca w Pradze stawią czoła reprezentacji Czech i to może być kluczowy mecz dla losów pierwszej lokaty w grupie.

Michniewicz rozstał się z kadrą

Polska kadra oficjalnie od 31 grudnia 2022 jest bez selekcjonera. PZPN nie zdecydował się przedłużać umowy Czesława Michniewicza, który awansował z zespołem do 1/8 finału mundialu w Katarze. W międzyczasie wybuchł także skandal: selekcjoner za plecami szefa związku miał załatwiać premie dla drużyny od premiera Mateusza Morawieckiego.

"Z ostatnim dniem grudnia kończę pracę na stanowisku Selekcjonera Reprezentacji Polski w piłce nożnej. Za ten najwspanialszy czas w moim życiu chciałbym bardzo podziękować Prezesowi Cezaremu Kuleszy oraz Zarządowi Polskiego Związku Piłki Nożnej za okazanie mi zaufania. Bardzo dziękuję za ten wspólny czas wszystkim piłkarzom. Za ich profesjonalizm, pasję, poświęcenie, zrozumienie i dążenie do realizacji wspólnych celów" – napisał na koniec były selekcjoner polskiej kadry.