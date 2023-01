N

Na początku stycznia Doda oficjalnie zapowiedziała swój powrót do TVP. Przy okazji ostro skomentowała krążące plotki o tym, że rzekomo po odejściu Joanny Kurskiej dalej mają jej tam nie chcieć. Teraz artystka pochwaliła się nagraniami wydania znanego programu muzycznego TVP z jej udziałem. Cieszy się, że mogła tam wrócić po wielu latach.

Ostatnio Doda w wywiadzie na łamach party.pl zdradziła, że produkcja lubianego, rozrywkowego programu wielokrotnie proponowała jej, aby dołączyła do jury i oceniała wokalno-taneczne opisy uczestników. Wokalistka wyjawiła, że marzy jednak o innym show w konkurencyjnej stacji.

"Dostałam taką propozycję (red. bycia jurorem w "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie), trzy razy chyba, i bardzo za nią dziękuję, bo to bardzo miłe, że ktoś mnie widzi w roli jurora" – zaznaczyła.

"Ja marzę, z całym szacunkiem, żeby usiąść w "The Voice of Poland". Chcę być trenerem, chcę przekazywać swoje doświadczenia sceniczne, estradowe, wokalne, PR-owe, marketingowe. To jest moje wielkie marzenie i bardzo bym chciała, żeby się spełniło" – zwierzyła się artystka.

W niedzielę (22 stycznia) Rabczewska wrzuciła na relację zdjęcia i filmiki, na których jej zapowiedź sprzed kilkunastu dni o powrocie do TVP stała się jasna. Doda pokazała, jak błyszczy w "Szansie na sukces".

"Pozdrawiam ze studia "Szansy na sukces". Pierwszy raz gościem byłam w 2005, potem w 2010 i po 13 latach znowu mam ten zaszczyt" – oświadczyła, wrzucają własną fotografię oraz krótkie nagranie, na którym pozuje z Markiem Sierockim.

Na TikToku gwiazdy zagościło także wideo, na którym widzimy ją przechadzającą się po korytarzu Woronicza, a na końcu kadr z drzwiami do garderoby "Szansy na sukces".

Fani bardzo ucieszyli się, że niebawem zobaczą ją w odcinku specjalnym. W wielu komentarzach odnieśli się do tego, że artystka ponownie zawitała do publicznego nadawcy po tym, jak za sterami na Woronicza nie ma już ani Jacka Kurskiego, ani jego małżonki Joanny, którzy podobno nie darzą jej sympatią i mieli blokować jej udział w formatach TVP.

"Nie ma Kurskich, to Doda jest w TVP"; "O jak super!"; "Ale sztos! Nie mogę się doczekać, takie informacje to ja lubię"; "Specjalnie obejrzę ten odcinek z moją babcią, która jest Twoją fanką"; "Boże, co za piękna informacja, kiedy emisja?" – reagowano.

Inni nawiązali do jej niesamowitej figury i marzenia piosenkarki, wyrażając nadzieję, że w końcu doczeka się bycia jurorką w programie TVP. "Doda w TVP? Jezuuu... Może doczekamy się The Voice"; "Oby się spełniło Twoje marzenie odnoście jury Voice of Poland"; "Czyli drzwi zaczynają się otwierać. Życzę spełnienia marzenia o fotelu" – pisali fani.