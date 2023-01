W

Wiceminister obrony Ukrainy Wiaczesław Szapowałow podał się do dymisji. Odejście urzędnika odpowiedzialnego za logistykę Sił Zbrojnych Ukrainy ma związek z doniesieniami o kupowaniu żywności dla wojska po znacznie zawyżonych cenach.

Wołodymyr Zełenski Fot. Ukrinform/East News

Decyzja ta ma związek z jedną z dwóch dużych afer korupcyjnych, które wstrząsnęły w ostatnim czasie Ukrainą

Departamentu Zamówień Publicznych MON miał kontraktować dostawy żywności i usługi cateringowe dla żołnierzy po kilkukrotnie zawyżonych cenach

Afera korupcyjna. Dymisja ukraińskiego wiceministra

Wiceminister obrony Ukrainy Wiaczesław Szapowałow podał się do dymisji po fali oskarżeń o zakup żywności dla żołnierzy po zawyżonych cenach. Rezygnacja została przyjęta przez szefa resortu obrony Ołeksija Reznikowa, zaś na stronie ministerstwa opublikowany został zarówno list Szapowałowa, jak i oficjalne oświadczenie MON w tej sprawie.

"Wiaczesław Szapowałow, który był odpowiedzialny za tylne wsparcie Sił Zbrojnych Ukrainy, poprosił o zwolnienie, aby nie stwarzać zagrożenia dla stabilnego wsparcia Sił Zbrojnych Ukrainy w wyniku kampanii oskarżeń związanych z pozyskiwaniem usługi gastronomiczne" – czytamy w oświadczeniu. Dalej resort obrony stwierdza, że "podnoszone oskarżenia są nieuzasadnione i bezpodstawne" zaś prośba Szapowałowa o dymisję jest "aktem godnym wpisania się w tradycje polityki europejskiej i demokratycznej, demonstracją, że interesy obronne są ważniejsze niż jakiekolwiek gabinety czy krzesła".

O podejrzanych transakcjach Departamentu Zamówień Publicznych MON Ukrainy pisaliśmy w naTemat.pl w weekend. Instytucja ta miała zakontraktować dostawy żywności i usługi cateringowe dla żołnierzy po znacznie zawyżonych stawkach. Nie chodziło przy tym o zakupy dla walczących na pierwszej linii frontu, gdzie brakuje wielu produktów.

Specjaliści od zamówień w resorcie Ołeksija Reznikowa nawet trzykrotnie przepłacali za żywność dla wojskowych z obwodów czerkaskiego, czernihowskiego, kijowskiego, połtawskiego, sumskiego i żytomierskiego. Co prawda regiony te są zagrożone rosyjskim ostrzałem rakietowym, ale leżą daleko od aktualnego frontu i życie toczy się tam relatywnie normalnie. Tymczasem rząd kupował np. kilogram ziemniaków za 22 hrywny, gdy przeciętna cena w sklepach z wymienionych obwodów to 7-9 hrywien.

Oprócz tego kontrakt na ponad 13 mld hrywien ministerstwo zawarło ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale założycielskim trzynaście milionów razy niższym. Władze w Kijowie zapowiedziały już kontrole ze strony właściwych instytucji.

Zełenski wyrzucił ministra-łapówkarza

W poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o dymisji wiceministra rozwoju terytorialnego i infrastruktury Wasyła Łozyńskiego, który został zatrzymany w trakcie przyjmowania 400 tys. dolarów łapówki przy zakupie generatorów prądu. Co więcej, Łozyński miał wchodzić w skład zorganizowanej grupy przestępczej, której celem była defraudacja publicznych środków. Jak podkreślił Zełenski, zatrzymanie Łozyńskiego ma być jasnym sygnałem dla wszystkich, których działania lub zachowania naruszają zasady. – Oczywiście teraz główny nacisk kładziony jest na obronę, politykę zagraniczną i wojnę. Ale to nie znaczy, że nie widzę i nie słyszę tego, co mówi się w społeczeństwie na różnych poziomach – zarówno centralnym, jak i regionalnym - oznajmił.