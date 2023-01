W

W ostatnich dniach wybuchła burza przed koncertem "króla disco polo". Wydarzenie stanęło pod znakiem zapytania. Grupa poznańskich artystów i młodzieżowych radnych sprzeciwia się występowi zespołu Akcent w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Teraz już oficjalnie wiadomo, że odwołano koncert Zenka Martyniuka.

Odwołano koncert Zenka Martyniuka w Poznaniu. Decyzję przekazał radny Fot. Piotr Matusewicz/East News

Od miesiąca w sieci przewija się temat bojkotu koncertu "Zakończenie karnawału z Zenonem"

Zenek Martyniuk planowo miał zaśpiewać 20 lutego w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Decyzja zapadała. Wydarzenie jednak się nie odbędzie

Zenek Martyniuk to marka sama w sobie. Bez jego występu nie może odbyć się żadna większa impreza czy festiwal organizowany przez TVP. Wokalista zespołu Akcent utrzymuje się na scenie muzycznej od końcówki lat 80. Wypuścił 20 albumów studyjnych, z czego pięć było solowymi krążkami.

Do jego największych hitów należą takie utwory jak "Przez Twe Oczy Zielone", "Przekorny los", "Królowa Nocy", "Życie To Są Chwile" czy "Gwiazda". Co więcej, w 2020 roku, kinową premierę miała filmowa biografia Martyniuka pt. "Zenek".

Kalendarz koncertowy Martyniuka na najbliższe miesiące jak zwykle pęka w szwach. Okazuje się jednak, że jeden z bardziej rozchwytywanych muzyków disco polo w Polsce i jego show, nie są wszędzie mile widziane.

Odwołano koncert Zenka Martyniuka w Poznaniu. Decyzję przekazał radny

Od kilku tygodni dostępne w sprzedaży były bilety na "Zakończenie karnawału z Zenonem". Dostępne były różne opcje cenowe - od 99 do 145 zł. Koncert miał odbyć się w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Poznańska uczelnia bez problemu udostępnia swoją aulę na rozmaite wydarzenia, jednak zwykle są to imprezy kulturalne, o zupełnie innym profilu niż koncerty disco polo, jak np. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy czy koncert laureatów Konkursu Chopinowskiego.

Do zbojkotowania wydarzenie zachęcili artyści filharmonii, którzy często koncertują w UAM.

"Aula UAM jest budynkiem Akademii Królewskiej, gdzie nawet w trakcie zaborów Polacy mogli studiować. To jest uniwersytet, sala, w której odbywa się jeden z najważniejszych konkursów skrzypcowych, tu immatrykuluje się studentów, wręcza doktoraty, przyjmuje prezydentów i Güntera Grassa. Rola kulturotwórcza tego miejsca jest nie do opisania. Koncert disco polo w tym miejscu jest po prostu niedorzeczny" – wyjaśniał jeden z muzyków w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Dziennikarze "GW" pragnęli zasięgnąć także opinię władz uniwersytetu, dlatego też zwrócili się o komentarz do rzeczniczki. Ona oświadczyła, że uczelnia nie ma zamiaru wycofać się z umowy z organizatorem koncertu.

"Odbywają się tam nie tylko konkursy i występy muzyków klasycznych, ale także popularnych artystów muzyki rozrywkowej. O gustach się nie dyskutuje. Czy to aprobujemy, czy nie, muzyka disco polo istnieje w przestrzeni publicznej" – powiedziała Małgorzata Rybczyńska.

Ponadto wiadomo, że członkowie Młodzieżowej Rady Miasta Poznania planowali wystosować list protestacyjny w sprawie koncertu Martyniuka.

"Stanowczo sprzeciwiamy się inicjatywie, na którą pozwalają władze uczelni. Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jest miejscem o wysokim prestiżu, przeznaczonym do wydarzeń tzw. kultury wysokiej. Uważamy, że koncert p. Zenona Martyniuka, artysty wykonującego muzykę z gatunku disco polo, mógłby mocno zaszkodzić podniosłości tej przestrzeni" – pisali w swoim oświadczeniu.

Koncert miał się odbyć 20 lutego 2023 roku o godz. 19:00 w auli UAM przy ulicy Wieniawskiego. Radny Michał Grześ w trakcie sesji Rady Miasta przekazał, że z zabawy przy muzyce Martyniuka nici.

– Disco polo jest granicą, której przekroczyć nie można – tłumaczył radny. Wejściówki na ten koncert można było kupować za pośrednictwem różnych platform. Obecnie widnieje na nich krótki komunikat. - To wydarzenie zostało odwołane - czytamy. Szczegóły nie zostały jednak podane.