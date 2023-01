O

Open'er Festival nie zamierza marnować czasu, dlatego wraz z początkiem nowego roku ogłasza kolejne gwiazdy muzycznej imprezie. Na scenie w Gdyni zobaczymy Colsona Bakera, czyli muzyka o pseudonimie Machine Gun Kelly, który prywatnie jest partnerem aktorki Megan Fox. W line-upie pojawiła się też ulubienica społeczności LGBTQ+.

Machine Gun Kelly wystąpi na Open'er Festival 2023. Fot. Christopher Peterson / SplashNews.com / East News

Do line-upu Open'er Festival 2023 dołącza kontrowersyjny muzyk Machine Gun Kelly (prywatnie chłopak Megan Fox), queerowa artystka girl in red oraz raper Destroy Lonely.

Kogo jeszcze zobaczymy na scenie tegorocznego festiwalu w Gdyni?

Na liście znaleźli się m.in. Kendrick Lamar, Lizzo i Lil Nas X.

Open'er Festival 2023 - kto wystąpi na festiwalu?

W piątek 13 stycznia Open'er Festival ogłosił kolejne gwiazdy, które zasilą tegoroczny line-up letniej imprezy w na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Jako pierwszego organizatorzy koncertów ogłosili Machine Gun Kelly'ego, autora takich hitów jak "Emo Girl", "Home", "Bad Things" czy "I Think I'm OKAY" oraz aktora z filmów "The Dirt" i "Nie otwieraj oczu".

"Artysta zacierający granice rocka, rapu, pop-punku i hip-hopu, który umieścił dwa ostatnie albumy na szczycie sprzedaży w USA. Do zobaczenia w Gdyni - 29 czerwca, Orange Main Stage" – czytamy w poście Open'er Festival w mediach społecznościowych.

Colson Baker pochodzi z Teksasu i prywatnie jest związany z Megan Fox. W przeszłości para wywoływała wiele kontrowersji swoim zachowaniem. Swego czasu aktorka podarowała swojemu chłopakowi naszyjnik, w którym znajdowała się kropla jej krwi.

Co ciekawe, to będzie ósmy koncert Machine Gun Kelly'ego w Polsce. Ostatni raz wystąpił u nas w warszawskiej Progresji we wrześniu 2019 roku.

Oprócz MGK na wakacyjnym festiwalu usłyszymy też norweską piosenkarkę indie-popową - girl in red. Marie Ulven Ringheim zasłynęła w branży muzycznej kawałkami "we fell in love in october", "I Wanna be Your Girlfriend" oraz "October Passed Me By".

W Polsce o ikonie LGBT zrobiło się głośno za sprawą jej krytycznej odpowiedzi na słowa Andrzeja Dudy dotyczących osób nieheteronormatywnych.

"Destroy Lonely wbija na Open’era! Nowa, młoda gwiazda hip-hopu z Atlanty i protegowany Playboia Cartiego w wytwórni Opium wystąpi 1 lipca!" – ogłoszono. Bobby Wardell Sandimanie ma dopiero 21 lat, a w Stanach Zjednoczonych robi furorę piosenkami "NOSTYLIST", "Bane" czy "Veteran".

"Christine and the Queens! Open’er 2023! Nareszcie w Polsce! Muzyczna perła z Francji, wyjątkowa osobowość i jeden z najważniejszych artystów europejskiego alternatywnego popu wystąpi na Tent Stage 28 czerwca" – brzmi ostatnia z piątkowych zapowiedzi Open'era.

Line-up Open'er Festival 2023

Przypomnijmy, że w listopadzie polski festiwal poinformował, że w czerwcu do Gdyni zawita popowa artystka Lizzo ("About Damn Time" i "Juice"), rockowy zespół Queens of the Stone Age ("Song of the Dead" i "Go with the Flow"), poprockowa grupa OneRepublic ("Apologize" i "Counting Stars") oraz alternatywna kapela Nothing But Thieves ("Amsterdam" i "If I Get High"). W grudniu minionego roku potwierdzono, że do line-upu Open'era, który odbędzie się w dniach 28 czerwca - 1 lipca 2023 roku, dołącza raper Kendrick Lamar ("HUMBLE." i "N95"), a także młody "skandalista" Lil Nas X ("Old Town Road" i "MONTERO").

"Dwa lata temu jego piosenkę nucili wszyscy – i ci mali, i dorośli. "Old Town Road" w wykonaniu Lil Nas X nie budził wśród rodziców żadnych podejrzeń związanych z deprawowaniem ich dzieci, choć słowa utworu pozostawiały w tej kwestii wiele do życzenia. Świat oburzył się dopiero wtedy, gdy raper wydał teledysk, w którym zatwerkował dla samego Szatana" – napisaliśmy w tekście poświęconym Lil Nas X.