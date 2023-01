W

W środę 18 stycznia w podkijowskich Browarach doszło do katastrofy śmigłowca, na którego pokładzie znajdowało się kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy. Pojawiły się nowe, nieoficjalne doniesienia w sprawie dotyczące prawdopodobnych przyczyn tragedii.

Jak informowaliśmy, w Browarach w obwodzie kijowskim doszło do tragicznego wypadku śmigłowca. Na pokładzie znajdowało się kierownictwo MSW Ukrainy w tym minister Denys Monastyrski. W wyniku katastrofy zmarło wszystkie dziewięć osób, które znajdowały się na pokładzie helikoptera, a także pięć osób postronnych, w tym dziecko.

Wołodymyr Zełenski poinformował jeszcze tego samego dnia, że zlecił przeprowadzenie śledztwa w sprawie katastrofy. Dwa dni później, w piątek 20 stycznia powołano specjalną komisję, która miała zbadać okoliczności tragedii.

Prawdopodobne przyczyny katastrofy

Jak donosi ukraiński portal strana.ua, powołując się na swoje źródła z ukraińskiego MSW, przyczyną katastrofy był prawdopodobnie błąd pilota. Kijów jednak nie skomentował jeszcze tej hipotezy.

Ukraińskie media twierdzą, że śmigłowiec prawdopodobnie leciał za nisko. W związku z tym, a także z powodu gęstej mgły, pilot miał zbyt późno zauważyć wieżowiec, o który zahaczył helikopter.

Jeden z informatorów portalu stwierdził, że w krytycznym momencie pilot miał dostrzec budynek, ale nie miał już możliwości, aby zapobiec katastrofie. – Helikopter gwałtownie runął i spadł na najbliższe przedszkole – zrelacjonował anonimowy rozmówca.

Oprócz tego wojsko ukraińskie stosuje tzw. zagłuszarki, które mają zapobiec rosyjskim ostrzałom. Ich praca mogła wpłynąć na pracę urządzeń nawigacyjnych w helikopterze. Na dachach wieżowców w Browarach miały nie działać również lampki ostrzegawcze z powodu przerw w dostawach prądu.

Katastrofa helikoptera pod Kijowem. Zginęło kierownictwo MSW Ukrainy

Jak informowaliśmy, w katastrofie oprócz szefa ukraińskiego MSW, zginął także między innymi pierwszy wiceminister Jewhen Jenin i sekretarz stanu w MSW Jurij Lubkowicz.

Szef obwodu kijowskiego Ołeksij Kułeba poinformował wówczas, że podczas katastrofy w przedszkolu znajdowały się dzieci i pracownicy. "Wszyscy zostali ewakuowani. Na miejscu pracują karetki pogotowia, policja i straż pożarna" – przekazał na Telegramie.

Anton Heraszczenko, doradca szefa MSW Ukrainy przekazał wówczas: "Przyczyny tragedii ustalają śledczy. Czy był to sabotaż, awaria sprzętu, naruszenie zasad bezpieczeństwa lotów, wkrótce się dowiemy".

Maszyna, która się rozbiła, to wyprodukowana we Francji Aerospatiale AS332 Super Puma.