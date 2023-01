N

Niemiecki Der Spiegel potwierdził w źródłach rządowych, że kanclerz Olaf Scholz rzeczywiście wyśle "co najmniej jedną kompanię czołgów Leopard 2" do Ukrainy. Miał też zgodzić się na reeksport tych czołgów z Polski.

Nieoficjalnie Niemcy miały zgodzić się na wysłanie czołgów Leopard 2 do Ukrainy. Fot. AXEL HEIMKEN/AFP/East News

Po toczącej od miesięcy dyskusji, czy Niemcy powinny wysłać Ukrainie czołgi Leopard 2, kanclerz Olaf Scholz miał to zaaprobować

Z informacji Der Spiegel wynika, że co najmniej jedna kompania czołgów Leopard 2 zostanie wysłana do Kijowa

Z informacji uzyskanych przez dziennikarzy wynika, że zgoda na eksport czołgów Leopard 2 Polskę na Ukrainę ma pojawić się oficjalnie jeszcze w tym tygodniu. Berlin zezwoli również na dostawy niemieckich czołgów Leopard 2 do Kijowa z innych państw. Sky News podaje, że korespondent stacji Siobhan Robbins przekazał: "Dyplomatyczne źródło znające te rozmowy (w sprawie czołgów) powiedziało Sky News, że wierzy, iż niemiecka zgoda na eksport przez Polskę czołgów Leopard 2 na Ukrainę nadejdzie w tym tygodniu".

Niemieckie czołgi Leopard 2 trafią do Ukrainy

Z kolei niemiecki Der Spiegel pisze, że "Po miesiącach debat kanclerz Scholz postanowił dostarczyć Ukrainie czołgi bojowe". Z informacji gazety wynika, że co najmniej jedna kompania czołgów (12-14) Leopard 2 zostanie wysłana do Kijowa. Te informacje miały zostać potwierdzone w źródłach rządowych.

Gazeta zaznacza również, że ​​czołgi te zostaną dostarczone prosto z magazynów Bundeswehry. Inne czołgi bojowe z zapasów przemysłowych mogą być przygotowywane do użytku w przyszłości.

"Moi przyjaciele i koledzy z Bundestagu właśnie potwierdzili, że Scholz zgodził się na dostawę czołgów Leopard 2 z Niemiec do Ukrainy" – napisała także na Twitterze jedna z ukraińskich posłanek, Inna Sovsun.

Co więcej, amerykański The Wall Street Journal podał w czwartek, że Stany Zjednoczone rozważają dostarczenie Ukrainie "znacznej liczby" czołgów Abrams M1. Według gazety potwierdzenie może pojawić się już w tym tygodniu.

Dodajmy także, że produkowany w Niemczech Leopard 2 jest powszechnie postrzegany jako najlepszy wybór, aby wyposażyć Ukrainę w duże siły czołgowe z Zachodu i dać jej przewagę w ewentualnych nadchodzących ofensywach.

Kilka krajów chce wysłać Ukrainie swoje Leopardy

Kilka krajów europejskich wyraziło także chęć wysłania Kijowowi swoich własnych Leopardów. Jednak do tego potrzebna jest właśnie oficjalna zgoda niemieckiego rządu, który do tej pory wysyłał mieszane komunikaty na temat tego, czy to zrobi.

Przypomnijmy, że w poniedziałek Mateusz Morawiecki stwierdził, że zgoda Niemiec na przekazanie czołgów Leopard do Ukrainy "jest sprawą drugorzędną". – I tak przekażemy nasze czołgi razem z innymi państwami. Warunkiem jest zbudowanie chociaż małej koalicji państw – powiedział podczas wizyty w Poznaniu.

Poniedziałkowa zapowiedź Morawieckiego miała związek z wypowiedzią Annaleny Baerbock. Szefowa niemieckiego MSZ w wywiadzie dla francuskiej telewizji LCI stwierdziła, że Niemcy nie sprzeciwiłyby się, gdyby Polska dostarczyła Ukrainie swoje czołgi Leopard 2.

Czołgi Leopard 2 produkowane są przez niemiecki koncern Krauss-Maffei Wegmann. Pierwsza seria liczyła łącznie 380 wozów i została zbudowana w latach 1979-1980. Obecnie Leopardów używa kilkanaście państw europejskich, oprócz Niemiec i Polski między innymi Grecja, Hiszpania, Turcja, Austria, Holandia, Portugalia i Norwegia. Spoza Europy są one w posiadaniu także Singapuru, Chile czy Indonezji.