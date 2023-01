nt_logo

Biden przerwał spekulacje medialne. Ogłosił oficjalną decyzję ws. czołgów Abrams

Natalia Kamińska

W środę prezydent USA Joe Biden ogłosił oficjalnie długo oczekiwaną decyzję w sprawie dostaw czołgów dla Kijowa. Stany Zjednoczone zdecydowały, że trafią one do Ukrainy. Na razie będzie to 31 sztuk.

Joe Biden w Białym Domu. Fot. J. Scott Applewhite/Associated Press/East News Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Biden ogłosił nową pomoc dla Ukrainy Przypomnijmy, że spekulacje medialne w sprawie czołgów Abrams, które dziennikarze mieli potwierdzić w Białym Domu, pojawiały się od kilku dni. Przykładowo w środę na południu Bloomberg podawał, że prezydent Joe Biden podjął decyzję o przekazaniu Ukrainie 31 czołgów Abrams w transakcji wycenianej na 400 mln dolarów. Kilka godzin później Biden potwierdził te doniesienia osobiście. Tak jak podawały media, 31 czołgów wzmocni ukraińską armię.

– Stany Zjednoczone i Europa są w pełni zjednoczone – powiedział Joe Biden. Jak dodał, że razem z czołgami Abrams USA zapewnią Ukrainie również wsparcie logistyczne w tej kwestii. Ukraińscy żołnierz przejdą odpowiednie szkolenie i nauczą się obsługi amerykańskich czołgów. Biden dziękuje Scholzowi za czołgi Leopard 2 Podczas wystąpienia Bidena nie zabrakło też podziękowań dla niemieckiego kanclerza. – Jestem wdzięczny kanclerzowi Niemiec za zgodę na przekazanie czołgów Leopard 2 wraz europejskimi sojusznikami – oświadczył amerykański przywódca. W ocenie Bidena kanclerz Scholz jest ważnym głosem dla jedności w sprawie pomocy dla Ukrainy. – Niemcy faktycznie stanęły na wysokości zadania – wskazał prezydent USA. Padły też słowa skierowane dla innych państw z Europy: "Dziękuję każdemu z naszej koalicji. Wielka Brytania przekazuje czołgi, Francja pojazdy opancerzone piechoty, Niemcy wysyłają także baterię pocisków Patriot". Wspomniał też o pomocy ze strony Kanady, Szwecji, Finlandii czy Polski. Biden oczywiście nie zapomniał o Rosji. – Jeżeli rosyjskie oddziały wrócą do Rosji, tam gdzie powinny być, to ta wojna zakończy się nawet dziś. Wszyscy tego chcemy. Nie pozwolimy, żeby jedno państwo kradło ziemię innemu – podkreślił. Biden mówił o wolności dla Ukrainy Polityk zwrócił uwagę, że w tej wojnie chodzi o wolność. – Wolność dla Ukrainy. Wolność także wszędzie indziej. Takiego wolnego świata chcemy. Taki świat chcemy zostawić naszym dzieciom – podsumował. Dodajmy, że przed konferencją prezydenta USA rzeczniczka Białego Domu, Karine Jean-Pierre napisała jeszcze na Twitterze: "Prezydent Biden rozmawiał dziś rano z prezydentem Francji, kanclerzem Niemiec, premierką Włoch i premierem Wielkiej Brytanii w ramach naszej ścisłej koordynacji wsparcia dla Ukrainy". Tą informację także Biden potwierdził podczas konferencji. Również w środę Berlin oficjalnie ogłosił, że niemieckie czołgi Leopard 2 pojadą do Ukrainy. Rząd RFN nie ma też niż przeciwko reeksportowi tych czołgów przez inne państwa. – Mogę powiedzieć, że w Europie to my i Wielka Brytania udostępniliśmy Ukrainie najwięcej broni. Niemcy zawsze będą na czele, jeśli chodzi o wspieranie Ukrainy – podkreślił podczas przemówienia w Bundestagu Olaf Scholz.

