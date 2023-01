N

Niemcy zdecydowały o przekazaniu czołgów Leopard 2 dla Ukrainy i zgodzie na podobny ruch ze strony innych państw posiadających ten sprzęt. Wołodymyr Zełenski dowiedział się o tej decyzji w niecodzienny sposób. O kolejnym potężnym wsparciu został poinformowany podczas wywiadu udzielanego dla brytyjskiej telewizji Sky News w dniu swoich 45. urodzin.

Zełenski dowiedział się o przekazaniu czołgów Leopard podczas wywiadu w swoje 45. urodziny. Fot. Ukrinform/East News

Niemcy oficjalnie dały zielone światło ws. przekazania Ukrainie czołgów Leopard 2

Wołodymyr Zełenski dowiedział się o tym podczas wywiadu dla Sky News

Prezydent Ukrainy nie ukrywa swojej wdzięczności i radości na nagraniu

Jak przekazał rzecznik niemieckiego rządu Steffen Hebestreit w środę 25 stycznia, Niemcy wyślą do Ukrainy czołgi Leopard 2 i zatwierdzą ich przekazywanie przez państwa partnerskie. Wydano oficjalną zgodę na przekazanie Ukrainie czołgów należących do Bundeswehry.

Wzruszenie Zełenskiego podczas wywiadu: "Jestem bardzo szczęśliwy"

Wołodymyr Zełenski dowiedział się o przekazaniu przez Berlin czołgów Leopard dla Ukrainy w nietypowym momencie. Prezydent Ukrainy usłyszał o tej informacji podczas wywiadu udzielanego dla brytyjskiej telewizji Sky News w dniu swoich 45. urodzin.

– Jestem bardzo szczęśliwy. Chcę podziękować Niemcom, Wielkiej Brytanii i Stanom Zjednoczonym, za podjęcie tej decyzji. Ogólnie jestem bardzo wdzięczny światu za wspieranie Ukrainy – dziękował Zełenski.

Prezydent Zełenski określił jednak liczbę czołgów i termin ich dostawy do Ukrainy jako "krytyczne".

45. urodziny prezydenta Zełenskiego. Życzenia od pierwszej damy

W związku z 45. urodzinami Wołodymyra Zełenskiego jego żona Ołena złożyła mu wzruszające życzenia w swoich mediach społecznościowych.

– Życzę Ci więcej powodów do uśmiechu. (...) Jesteś wystarczająco uparty. Ale najważniejsze jest, aby mieć wystarczającą ilość zdrowia. Więc proszę bądź zdrowy! Chcę zawsze uśmiechać się przy tobie. Daj mi tę szansę! – napisała pierwsza dama Ukrainy.

Apel Wołodymyra Zełenskiego do Olafa Scholza

Przypomnijmy o wymownym apelu prezydenta Ukrainy do kanclerza Niemiec Olafa Scholza, w sprawie przekazania Leopardów dla Ukrainy, kiedy decyzja jeszcze nie zapadła. Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla niemieckich mediów publicznych nie ukrywał wówczas swojego rozczarowania w tej sprawie. Prezydent Ukrainy ostro skrytykował rząd w Berlinie.

– To wszystko po to, by chronić ludzi, którzy chcą bronić swoich domów, a którzy w tym celu wiele ryzykują. Wiedzą, że mogą nawet umrzeć – tłumaczył Zełenski.

Prezydent został zapytany co sądzi o warunkach postawionych USA przez Scholza. W odpowiedzi najpierw podziękował Niemcom i Stanom Zjednoczonym za duże wsparcie, które okazali do tej pory. Jak stwierdził, uważa, że obecna dyskusja jest "nie fair" w stosunku do jego kraju. Zełenski powiedział, że to nie jest sprawa między Niemcami a Ameryką, "to nie zawody". – Jesteście dorosłymi ludźmi. Możecie tak mówić przez kolejne pół roku. Ale ludzie tu umierają każdego dnia. (...) To nie jest tak, że zaatakujemy, jeśli ktoś się martwi. Te Leopardy nie przejadą przez Rosję. My się bronimy! – wyjaśnił Zełenski.

Prezydent podkreślał również, że Ukraina potrzebuje odszkodowania za wyrządzone szkody i tragedie. Zaznaczył, że nie mówi tylko o pieniądzach, ale o sprawiedliwości.