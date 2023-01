nt_logo

TVP mocno rozwścieczyło kibiców. Kupiono prawa do meczów... Cristiano Ronaldo

Maciej Piasecki

W środowe popołudnie TVP Sport oficjalnie poinformowało o pozyskaniu nowych praw do pokazywania piłkarskich rozgrywek. Wybrano dosyć egzotyczny kierunek, polscy kibice będą bowiem mogli zobaczyć mecze ligi w... Arabii Saudyjskiej. Co więcej, będą to głównie wybrane starcia z udziałem Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo od nowego roku oficjalnie występuje w tej samej lidze, co Grzegorz Krychowiak. Fot. Hussein Malla/Associated Press/East News Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej W Arabii Saudyjskiej od połowy 2022 roku występuje Grzegorz Krychowiak

Cristiano Ronaldo przeniósł się do ligi saudyjskiej po mundialu w Katarze

TVP Sport będzie pokazywać mecze klubu Portugalczyka – Al-Nassr

Zaskakujący kierunek. Tak można określić decyzję podjętą przez TVP Sport, co do pozyskania nowych praw telewizyjnych. Kibice sportu będą mogli obejrzeć piłkarską ligę Arabii Saudyjskiej. Głównym bohaterem przekazu ma być Cristiano Ronaldo i nowy klub Portugalczyka, Al-Nassr. Przypomnijmy, że Portugalczyk stał się najlepiej zarabiającym piłkarzem świata. Klub z Arabii Saudyjskiej łącznie za 2,5 roku pobytu CR7 zapłaci bajońską kwotę pół miliarda dolarów. W środowe popołudnie (tj. 25.01) poinformowano, że poczynania jednej z największych gwiazd futbolu ostatnich dwóch dekad, będzie można śledzić w TVP Sport. "Telewizja Polska zakupiła prawa do tych rozgrywek. W TVPSPORT.PL, aplikacji mobilnej i Smart TV będziemy pokazywać od lutego mecze ekipy Ronaldo. Wybrane spotkania także w TVP Sport. Portugalczyk oczywiście stał się od razu największą gwiazdą ligi. Obok niego występują w niej jeszcze tacy piłkarze jak Grzegorz Krychowiak i Ever Banega (obaj Al Shabab), Luciano Vietto, Odion Ighalo (Al Hilal) czy Luis Gustavo i Talisca (Al Nassr)." – czytamy na stronie TVP Sport. "Na początek na naszej stronie, w aplikacji oraz Smart TV będzie można obejrzeć walkę w The Berain Saudi Super Cup. Wezmą w nim udział cztery zespoły, w tym ekipa CR7. Półfinały zostaną rozegrane w czwartek 26 stycznia, a finał trzy dni później. Mecze będą odbywać się w Rijadzie. Pierwsza transmisja z udziałem Al-Nassr w lidze saudyjskiej, czyli jej starcie z Al-Fateh, jest zaplanowana na 3 lutego." – informuje nadawca na swojej stronie internetowej. Internauci kpią z decyzji TVP Sport Weryfikacja ze strony internautów nie pozostawia wątpliwości. Liga saudyjska, a konkretniej mecze z udziałem Cristiano Ronaldo, to dla większości nic innego, jak marnowanie pieniędzy. Do takich wniosków można dojść, czytając niektóre wpisy w mediach społecznościowych. "Czyli warto robić transmisje ligi arabskiej, a przykładowo hokeja w Polsce już się nie opłaca."; "Osobiście uważam, że zamiast pokazywać Krystynę na emeryturze, mogliście doinwestować i wykupić transmisje z całych mistrzostw świata w ręcznej. Raz, że impreza w Polsce i nie wiadomo kiedy taka kolejna będzie."; "Serio uważacie, że ktoś to będzie oglądał? Ekstraklasa pewnie ma zbliżony poziom, lepiej byłoby się postarać o więcej meczów na kolejkę."; "Jaki kraj takie transmisje w TVP" – to tylko niektóre ze wpisów. Kibice doszukują się w takiej decyzji również drugiego dna, w którym swoją rolę może odgrywać dosyć niespodziewanie, jak na realia czysto sportowe, PKN Orlen. "Czy to element umowy Orlenu z Saudi Aramco?" – pyta wprost jeden z internautów. Nieco zaskakujące jest, że bardziej niż na meczach z udziałem reprezentanta Polski, czyli Grzegorza Krychowiaka, zależy w TVP na schodzącej ze sceny gwieździe z Portugalii.

