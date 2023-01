R

Rozstanie Pique i Shakiry obiło się szerokim echem w mediach. Piłkarz miał zdradzić swoją partnerkę z niejaką Clarą. Po głośnym "dissie" piosenkarki, Pique postanowił nie ukrywać już swojej nowej dziewczyny. Właśnie opublikowała pierwsze zdjęcie z 22-latką.

Gerard Pique już nie kryje się z nowym związkiem. Fot. GEN/G3 Online/East News

Shakira i Gerard Pique koniec trwającego 12 lat związku ogłosili w czerwcu 2022 roku

Od początku mówiło się, że piłkarz miał zapałać uczuciem do o wiele młodszej blond piękności

W styczniu wokalistka wydała piosenkę, w której rozprawiła się z przeszłością i niewiernym, byłym partnerem

Tymczasem były zawodnik FC Barcelony zaskoczył fanów nowym zdjęciem na Instagramie. Pokazał wspólny kadr z następczynią Shakiry

O Gerardzie Pique wciąż jest głośno. Wszystko za sprawą zakończenia związku z Shakirą i jej piosenki, w której nie brakuje podtekstów wymierzonych w byłego partnera i jego kochankę. Artystka skierowała do swojego ex słowa, że "jest warta tyle, co dwie 22-latki". "Zamieniłeś Ferrari na Twingo. Wymieniłeś Rolexa na Casio. Na siłowni bywasz często, ale czasem warto popracować też nad mózgiem" – śpiewa.

Pique dodał pierwsze zdjęcie z Clarą

Choć paparazzi już nie raz przyłapali Pique z nową dziewczyną, to sam zainteresowany nie odnosił się do tych ujęć. Teraz, ku zaskoczeniu internautów, zrobił zaskakujący krok. Sam wrzucił zdjęcie z dziewczyną, dla której zostawił Shakirę.

Hiszpańskie media już wcześniej próbowały się dowiedzieć jak najwięcej o nowej partnerce Gerarda. "To 22-letnia dziewczyna, blondynka, bardzo ładna, hostessa (...) Doskonale wiem, kim ona jest. Mogę powiedzieć, że to ona spowodowała, że zerwał z Shakirą (...) Ta dziewczyna pracowała dla firmy sportowca zajmującej się organizacją imprez" – powiedziała dziennikarka Laruq Fa. Teraz już nie jest tajemnicą, że to Clara Chia Marti.

"To kopia Shakiry". Nowe doniesienia na temat kochanki Pique

Duża część internautów jest zdania, że kochanka Pique jest wizualnie podobna do Shakiry. W dodatku nowe doniesienia głoszą, że Clara miała kosmetyczny zabieg twarzy opłacony przez byłego piłkarza FC Barcelony.

Hiszpański dziennikarz Jordi Martin z "Socialite" zapewnił świat, że operacja, której poddała się 22-latka, to jedynie drobny retusz ust. Martin ujawnił tę informację poprzez ostry list skierowany do piłkarza, w którym stanął po stronie zdradzonej Shakiry.

"Wiele osób Cię wspiera, ale ja wciąż myślę to, co przewidziałem 12 lat temu. Że ten związek był dla ciebie zbyt duży. Że miałeś kompleks niższości przy Shakirze. Czułeś się przy niej malutki" – stwierdził.

"Potrzebowałeś 22-letniej dziewczyny, żeby się z ciebie śmiała. Jesteś niedojrzały. Shakira nie potrzebuje, żeby ktoś płacił za jej kosmetyczne poprawki. Myślę, że zapłaciłeś za usta Clary kilka dni temu, prawda? Musiałeś pociągnąć za sznurki, żeby zatrudnić Clarę w swojej firmie" – dodał.

Mowa o firmie Kosmos, zajmującej się rozwojem projektów związanych ze sportem. Podobno ukochana piłkarza obecnie rzadko wychodzi z domu. Miała się zaszyć po tym, jak Shakira wypuściła muzyczny diss, o którym mówi cały świat.