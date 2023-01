A

Andrzej Seweryn ma za sobą cztery małżeństwa. Jego piątą żoną została Katarzyna Kubacka. Artysta w najnowszym wywiadzie opowiedział o tym, jak się poznali. Przyznał, że to dzięki niej może poczuć się młodo.

Andrzej Seweryn opowiedział o swoim piątym małżeństwie. fot Artur Zawadzki/REPORTER

Andrzej Seweryn jest wybitnym aktorem, reżyserem i dyrektorem Teatru Polskiego w Warszawie

Prywatnie od 2015 roku jest w związku małżeńskim z Katarzyną Kubacką

W rozmowie z Krystyną Pytlakowską otworzył się na temat swojego piątego małżeństwa

Nie szczędził pochlebstw opowiadając o swojej żonie

Andrzej Seweryn ma na swoim koncie mnóstwo znakomitych ról, wyreżyserowany film i wiele innych osiągnięć w branży artystycznej, za które dostawał odznaczenia i wyróżnienia. Okazuje się, że oprócz pomyślności w życiu zawodowym, artysta jest też obecnie szczęśliwym mężem Katarzyny Kubackiej-Seweryn.

Zanim jednak związał się z producentką, brał ślub cztery razy. Jego pierwszą żoną została Bogusława Blajfer. Ich małżeństwo rozpadło się jednak trzy lata później. Kolejny raz ślubował Krystynie Jandzie, z którą ma córkę Marię.

Aktor na kilka lat przeprowadził się do Francji, gdzie poślubił Laurence Bourdil. Z tego związku na świat przyszedł jego pierwszy syn Yann. Czwartą żoną Seweryna była Mireille Maalouf. To z nią doczekał się drugiego potomka Maximiliena.

Andrzej Seweryn o piątym małżeństwie. "Jestem wielbicielem jednej kobiety. I to od 12 lat"

Choć Andrzej Seweryn rzadko mówi o swojej prywatności, tym razem zrobił wyjątek. Udzielił wywiadu Krystynie Pytlakowskiej z "Vivy". Kiedy rozmowa zeszła na temat spraw uczuciowych, artysta podkreślił: – Dopiero ta piąta żona okazała się właściwa, mam nadzieję.

Pochwalił się też, że dzień zaczął od przyrządzenia swojej ukochanej śniadania i obejrzenia wiadomości. Dziennikarka dopytała, jak wyglądało jego pierwsze spotkanie z Katarzyną Kubacką. – Poznaliśmy się w Maroku, na festiwalu filmów polskich, gdzie zostałem zaproszony, a Kasia ten festiwal organizowała. Zakochaliśmy się w sobie.

Zobacz także: Syn Andrzeja Seweryna też jest aktorem. Właśnie przyjechał do Polski, aby promować film 76-letni aktor przyznał, że jest dobrym przykładem na to, że zakochać się można w każdym wieku. – Ale czy ta późniejsza miłość jest inna? Pewnie tak. W każdym razie w moim przypadku była inna, jak widać. Zawsze mówiłem moim synom, żeby wiązali się z kobietami, które mają poczucie humoru. No i tak się stało z ich ojcem, czyli mną – dodał.

W dalszej części rozmowy podkreślił, że mimo swojej bujnej przeszłości związkowej "od 12 lat jest wielbicielem jednej kobiety".

Ukochana Seweryna jest od niego blisko 20 lat młodsza, czy to wpłynęło na jego życie? –Absolutnie (...). Na przykład nigdy bym sobie nie kupił takich skarpetek, jakie dziś noszę. Każda w innym wzorze i kolorze. Chociaż te skarpetki to chyba moja wnuczka mi podarowała. A widzi pani te dżinsy? Też bym sobie nie kupił takich wąskich. Koszulę też mi Kasia kupiła – wymieniał.