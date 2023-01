K

Kolejna dobra wiadomość dla Jerzego Skolimowskiego. Po otrzymaniu nominacji do Oscara legenda polskiego kina ma szansę na kolejną prestiżową nagrodę. "IO" powalczy o francuskiego Cezara.

"IO" Jerzego Skolimowskiego nominowany do Cezara. Fot. Oleg Marusic/ REPORTER

"IO" Jerzego Skolimowskiego zostało nominowane do Oscara w kategorii Najlepszy film międzynarodowy.

W filmie zagrali m.in. Sandra Drzymalska, Isabelle Huppert oraz Mateusz Kościukiewicz.

Skolimowski właśnie otrzymał kolejną nominację – tym razem do francuskich Cezarów.

Jerzy Skolimowski nominowany do Cezara

Nominacje do Cezarów ogłoszono na stronie internetowej francuskiej Akademii Sztuki i Techniki Filmowej (Académie des Arts et Techniques du Cinéma, zwanej również jako Académie des César).

Wśród kandydatów w kategorii filmu zagranicznego znalazło się właśnie "IO" Jerzego Skolimowskiego, które już otrzymało Nagrodę Jury na festiwalu filmowym w Cannes. Dramat polskiego reżysera powalczy z takimi tytułami, jak:

"Boy from Heaven" Tarika Saleha

"Blisko" Lukasa Dhonta

"Bestie" Rodrigo Sorogoyena

"W trójkącie" Rubena Östlunda

"IO" ma w istocie większe szanse na Cezara, gdyż nie staje w szranki z oscarowym faworytem, czyli niemieckim "Na zachodzie bez zmian". Jak przewidują bukmacherzy z firmy BETFAN, to właśnie te dwa filmy mają największe szanse na statuetkę od Amerykańskiej Akademii Filmowej. Reszta kandydatów ma ich zdaniem wielokrotnie mniejsze szanse.

"IO" z szansą na Oscara

Nominacje do Oscarów 2023 ogłoszono we wtorek 24 stycznia. Wśród kandydatów w kategorii Najlepszy film międzynarodowy znalazło się właśnie najnowsze dzieło Skolimowskiego, które powalczy z takimi tytułami, jak:

Niemcy, "Na Zachodzie bez zmian"

Argentyna, "Argentyna, 1985"

Belgia, "Blisko"

Irlandia, "Cicha dziewczyna"

– Nie jestem szczęśliwy... może to dotrze do mnie, jeżeli wypadałoby mi być szczęśliwym. Głównie mam uczucie ulgi. Wyobrażam sobie, jakbym się czuł, gdybym tej nominacji nie dostał, a przecież mogło się tak wydarzyć – powiedział na konferencji prasowej po otrzymaniu nominacji reżyser, którą zorganizował PISF.

– Wykonaliśmy rzeczywiście katorżniczą pracę ze względu na rozmiar wysiłku, jaki poświęciliśmy tej całej kampanii. Gdyby to miało nie przynieść tej upragnionej nominacji, to znacie państwo słowo, jakbym się czuł: wk... i tak dalej. Szczęście może jeszcze przyjdzie – przyznał Skolimowski.

Dla naTemat "IO" zrecenzowała Ola Gersz.

"Co czuje osiołek? Zadawaliście sobie kiedyś to pytanie? Raczej nie, dlatego robi to za nas Jerzy Skolimowski. 'IO', które ma szansę na Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy, pokazuje podróż szarego osiołka o wielkich oczach i zachęca nas do odczuwania. Jeśli przyjmiecie to zaproszenie, wylejecie litry łez. A przy okazji zobaczycie człowieczeństwo z zupełnie innej, bo zwierzęcej perspektywy" – czytamy w jej tekście.