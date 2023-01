P

Piotr Stramowski w czwartek pojawił się na oficjalnej premierze nowego filmu "Pokusa" w reżyserii Marii Sadowskiej. Aktor po raz kolejny wcielił się w jedną z głównych ról. Jednak uwagę fotoreporterów przykuło to, że Stramowski nie pojawił się sam. W trakcie wydarzenia towarzyszyła mu nowa wybranka, z którą po raz pierwszy pokazał się publicznie.

Piotr Stramowski pokazał się na premierze nowego filmu z ukochaną Fot. ADAM JANKOWSKI/REPORTER

W październiku ubiegłego roku media obiegła informacja o rozstaniu Katarzyny Warnke i Piotra Stramowskiego

Para w oficjalnym oświadczeniu przyznała, że była to dla nich trudna, lecz konieczna decyzja, by móc "budować życie na nowo"

Niedawno w mediach pojawiły się spekulacje, które wskazywały na to, że aktor jest zakochany

Plotki potwierdziły się podczas premiery najnowszego filmu, na której aktor pojawił się ze swoją wybranką

Na ekrany kina właśnie wkracza najnowszy film Marii Sadowskiej pt. "Pokusa". Jak się okazało Piotr Stramowski po rozstaniu z Katarzyną Warnke nie porzucił kariery zawodowej nawet na chwilę i wcielił się w jedną z głównych ról w ekranizacji powieści Edyty Folwarskiej.

Nikogo nie zdziwił zatem fakt, że artysta pojawił się na oficjalnej premierze filmu. Ku zdziwieniu wszystkich Stramowski nie pojawił się sam. W trakcie wydarzenia towarzyszyła mu nowa wybranka, z którą zaczęto go widywać pod koniec ubiegłego roku. Pomimo tego, że na ściance pozował sam, piękna blondynka nieustannie towarzyszyła mu poza obiektywami kamer.

Jak wiadomo nową sympatią Stramowskiego ma być Natalia Krakowska. Aktualnie kobieta zajmuje się neuromentoringiem, neurowellnessem i neuromagic, co możemy zauważyć na jej Instagramie. Do niedawna miała powiązania z branżą filmową i pracowała m.in. na planie filmu "Fighter", w którym zagrał Stramowski i Mikołaj Roznerski.

Aktor zapytany o odczucia z pierwszego wspólnego wyjścia sprawnie unikał odpowiedzi. Zadeklarował, że opowie o tym następnym razem, pod warunkiem, iż jego ukochana wyrazi na to zgodę.

Czytaj także: Warnke miała złożyć pozew o rozwód ze Stramowskim. Na rozprawę para długo poczeka

Piotr Stramowski o relacji z Katarzyną Warnke

Para bardzo zadowolona jest z decyzji, którą wspólnie podjęła. Obydwoje dobrze radzą sobie z rozstaniem. W trakcie jednego z wywiadów aktor przyrównał rozstanie z byłą żoną do swojej nowej fryzury.

"Czasami w życiu coś trzeba zmienić. Już i tak jest tyle zmian w moim życiu. Miałem podciąć włosy, a wyszedłem z krótkimi. I tyle w temacie" – poinformował. Pomimo tego Stramowski nie chciał mówić o relacjach z Katarzyną Warnke, a także o tym, czy poukładali sobie wszystkie wspólne sprawy. "Jest za wcześnie, aby o tym mówić. Pogadamy za rok" – dodał.

Pomimo tego aktor, będąc gościem jednego z odcinków "Dzień Dobry TVN" powiedział nieco więcej i zapewniał, że choć zostawił Katarzynę Warnke z małym dzieckiem ich relacje przedstawiają się zaskakująco dobrze. "Tak, mamy bardzo cieple relacje z Kasią" – podsumował.

Aktor nawiązał także do relacji z córką, dzięki której łatwiej mu znaleźć czas na odpoczynek w bardzo napiętym grafiku. "Bardzo dużo czasu poświęcam córce i to jest też dla mnie czas odpoczynku. I super, że jest, bo podejrzewam, że inaczej jeszcze załadowałbym sobie go pod korek. Akurat mamy z Kasią tak, że jesteśmy 50 na 50 z młodą, więc jest czas na odpoczynek i na to, by być na 100% z dzieckiem" – poinformował Stramowski.