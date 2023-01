nt_logo

Tyle "Wiadomości" poświęciły na WOŚP. TVP od rana mówi o czymś innym

Obóz rządzący, a tym samym wspierająca go Telewizja Polska, nie są pozytywnie nastawieni do inicjatywy Jurka Owsiaka. W "Wiadomościach" postanowiono wspomnieć o tym, że finał WOŚP w ogóle trwa, ale zrobiono to bardzo... ostrożnie, bacząc na cenny czas antenowy. Stacja poświęciła WOŚP całe 13 sekund i 27 setnych czasu antenowego. Od rana TVP miała natomiast inny temat, o którym mówi od rana.

Wiadomości poświęciły WOŚP 13 sekund. Od rana mają inny materiał Wiadomości TVP Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej TVP wspomniała w "Wiadomościach" na temat WOŚP. Informacja, bo nie materiał, trwała ... 13 sekund

Nie pokazano żadnej relacji wideo, czy zdjęć z Orkiestry

TVP w niedzielę mówiło o "Dniu Pomocy Ukrainie"

TVP poświęciło WOŚP trzynaście sekund Faktem jest, że członkowie Prawa i Sprawiedliwości nie są entuzjastami inicjatywy Jurka Owsiaka. Podobnie jest we wspierającej obóz władzy TVP. Zaledwie dzień wcześniej jeden z prezenterów stacji Jarosław Jakimowicz próbował uderzyć w WOŚP na antenie TVP Info. Według niego niesprawiedliwością jest to, że w Warszawie nie zorganizowano sylwestra miejskiego, a finał WOŚP już tak. Ale w sam finał Orkiestry TVP przeszło samo siebie. Podczas głównego wydania "Wiadomości" stacja postanowiła wspomnieć o WOŚP, ale zrobiła to w sposób nad wyraz lakoniczny i ograniczony. Tematem żartów stał się czas, który TVP poświęciła na tę informację. Telewizja nie pokazała żadnego materiału wideo z imprezy, którą żyje dziś cała Polska. Prezenterka programu jedynie odczytała informację, nie podano jej na pasku, nie pokazano żadnych zdjęć czy symbolu Orkiestry – czerwonego serduszka. Cały materiał trwał natomiast 13 sekund i 27 setnych. Publiczny nadawca od rana miał za to inny temat, który ochoczo nagłaśniał. Kanał TVP Info zamiast WOŚP relacjonował akcję dot. "Dnia Pomocy Ukrainie", którą wykreowały media braci Karnowskich. Na portalu "wPolityce" w niedzielę tuż po północy opublikowany został artykuł "W tym dniu pomóż Ukrainie w walce z inwazją Rosji. Oto lista organizacji polecanych przez korespondenta wojennego, który spędził tam 150 dni". Dodano do niego grafikę z uściskiem dłoni na tle flagi ukraińskiej i biało-czerwonym napisem "Dzień Pomocy". Nie podano informacji, żeby w ramach inicjatywy realizowano inne działania poza zamieszczeniem artykułu i promowania go w mediach społecznościowych. Nie wskazano też żadnych zewnętrznych patronatów medialnych Na portalu internetowym stacji w niedzielę do godz. 14:00 nie pojawił się żaden artykuł na temat inicjatywy Jurka Owsiaka, chociaż Polska Agencja Prasowa przed godz. 7:00 opublikowała obszerną depeszę opisującą wydarzenia organizowane w największych miastach w ramach finału.

